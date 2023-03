¡Pilas! Desde este jueves se va el agua en el occidente de Medellín y de Bello

EPM anunció que esta noche se presentarán cortes en el servicio de acueducto en varios sectores de Medellín y Bello por lavado de los tanques que almacenan el agua.

La suspensión temporal del servicio afectará los barrios Aures No. 2, Doce de Octubre No. 1 y No. 2, El Progreso No. 2, Mirador del Doce, Picacho, Picachito y San Martín de Porres del occidente de Medellín; así como el barrio París en el municipio de Bello.