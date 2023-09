Con esta convocatoria, los Fondos Sapiencia llegarán a casi 14.000 personas beneficiadas desde el año 2020, cifra histórica para este programa, según la Alcaldía. Hasta la fecha más de 12.000 habitantes de Medellín han accedido a educación superior con los Fondos.

“Vine a la feria porque estoy superinteresada en estudiar un pregrado en mercadeo y cuando me di cuenta de la feria, tenía que estar acá. Escuché toda la información, me inscribí; fue superfácil el proceso; un asesor me ayudó con un iPad; tenían todas las herramientas para hacerlo. Ya tengo el usuario y ya solamente es hacer todo el proceso en mi casa, con tiempo, para cumplir con el sueño de estudiar”, relató Camila Cruz, aspirante de los Fondos Sapiencia.