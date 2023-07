¡Ojo! Por fin salió la programación oficial de la Feria de las Flores; estos son todos los detalles

Como si fuera poco, a esta incertidumbre se suma el anuncio del alcalde Daniel Quintero sobre que este año no habría graderías públicas a raíz de cambios en el presupuesto del evento y la confirmación de los organizadores del D esfile de Chivas y Flores de la cancelación del evento , por primera vez en 20 años, por no encontrar apoyo económico de la empresa pública y privada.

Hasta el martes en la noche todo era incertidumbre para los ciudadanos y gestores culturales de la ciudad, pues la información disponible de la feria seguía siendo la del año pasado. Es decir, a 10 días del inicio no se sabía nada de la programación de este año.

Viernes 28: Concierto inaugural. Escenario La 70 a las 6:00 pm. Entrada libre. Se presentarán, entre otros, Luis Alberto Posada, Arelys Henao, Nelson Velásquez, Luis Alfonso, Andy Rivera, Reykon, Agudelo 888 y Daniel Merak.

También desde el 20 de julio está abierta la exposición Bonsái Florece en el

Centro Comercial Sandiego de 10:00 a. m. - 8:00 p. m.

Ese viernes también está el Balcón de las Flores, Festival de Música Popular Trío América, Son Cultura, Los Ingenios, Los Tigrillos del Sur, Los Pinos de Colombia, Martica La Nueva Voz, Antología Lírica, Mi Superación Vallenata, Banda Paisa, Activación Tacita de Plata en el Cerro Nutibara, Pueblito Paisa de 12:00 m. a 9:00 p. m.

Sábado 29: Feria a Ritmo de la Bicicleta. Recorrido de 11 kilómetros por el occidente de la ciudad y en uno de los escenarios destinados para los espectáculos gratuitos de música, el de La 70 Norte será la “Noche Vallenata”: Alex Manga, Luis Miguel Fuentes, La Porrueda: Un Baile entre Amigos, Corporación Dancística Matices, La Fragua, Alex Flórez, Wilmer Saldarriaga - Tributo a Hebert Vargas, Diego Cediel, Los Méndez del Vallenato. De 4:00 p. m. - 1:00 a. m.

Ese sábado también hay otro evento tradicional el XXXIV Desfile de Silleteritos La Floresta en el parque de La Floresta a las 10:00 a. m.

Domingo 30: Balcón de las Flores, Festival de Música Popular. Cerro Nutibara, Pueblito Paisa. De 12:00 - 9:00 pm. Se presentan: Dueto Revelación, Son Cultura, La Gentil y sus consentidos, Los Triunfantes, El Cofre Musical, Grupo Singular, Los Compadres del Vallenato y Grupo Mediterraneo.

Lunes 31: El Vásquez se viste de flores. Edificio Vásquez. De 2:00 pm a 8:00 pm. Allí habrá activiades con Gabriel Bonilla Riveros (estatuas humanas), David Guzmán (caricaturista), Marvin Tito (madonnari arte tiza), Manuel Prada (instrumentistas y cantantes), Samuel Mila de la Roca (bailarines), Pedro Vicente Justo Niño (instrumentistas y cantantes).

Martes 01: Escenario La 70 Norte. Carrera 70. “Festival de Etnias”. De 4:00 pm a 1:00 am. Se presentan: Wilson Mnayoma, Ensamble Indígena, Ensamble Afropacífico, Felisa Tambor, Yembemá, Semblanzas del Río Guapi, Zatélithe, Anddy Caicedo y Esteban Copete.

Miércoles 02: Comienza uno de los eventos más tradicionales de la feria, la exposición de orquídeas que se llama esta vez Florecer. “Orquídeas, Naturaleza y Tradiciones. Feria de Artesanías”. Será como siempre en el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe de 9:00 a. m. a 9:00 p. m.

Y en cuanto a música estará en el escenario La 70 Norte, carrera 70 el “Homenaje Altavoz 20 años”. Se presentan: Aterciopelados, Perros de Reserva, Grito, Witchrap, I.R.A., Medellín Reggae, La Etnnia, Bajo Tierra, El Avispero (Delfina, Lalo Cortés, Briela Ojeda, La Muchacha y Lianna).

Jueves 03: La Feria en mi Corregimiento Santa Elena - Semana Cultural Silletera. Parque principal Corregimiento Santa Elena. De 10:00 am a 11:59 pm. Se presentan: Los Toños y La Toña, Pareja de Tango Escenario Profesional, Prilo vs Neruda (trova), Explosión Negra, Orquesta Ocaso, Abril, Yo Me Llamo Ana Gabriel, Dj Marco Acevedo, Golpe a Golpe, Orquesta de Edmundo Arias y Los 50 de Joselito.

Viernes 04: Escenario Colombia. Hamgar Park, Aeroparque Juan Pablo II. De 7:00 pm a 11:45 pm. Habrá: Final Festival Infantil de la Trova Ciudad de Medellín y Final Nacional de la Trova Ciudad de Medellín. Los Gaiteros de Ovejas, Dj Hakza, Pareja de Tango Juvenil, El Flako Gallego, Yostimar Prada - El Coplero, Yina Rosé, Las Chicas del Can (Venezuela).

Sábado 05: Parque Bolívar. 8:00 am a 6:00 pm. Mercado de Sanalejo y uno de los eventos más esperados, el Desfile de autos clásicos y antiguos. Será desde las 9:45 a. m. y hasta las 4:00 p. m. sale desde la sede de EL COLOMBIANO.

Domingo 06: Escenario Colombia. Hangar Park, Aeroparque Juan Pablo II de 2:00 pm a 1:00 am. Se presentan: Los Chiches del Vallenato, Henry Fiol, Dj Set Camilo, Grupo Carkajada, Mecato vs Cosquillas (trova), Sheldon, Carnavales del Mundo BNF, Las Avispas Africanas (Bucaramanga), Rumbambuquiando (Tunja), Cali Flow Latino (Cali), Nacho Acero y Dareska.

Ese día también será el Desfile Héroes de la patria, de 9:00 a. m. a 12:00 m. con salida desde la IV Brigada.

Lunes 07: El evento que más convoca, el 66.° Desfile de Silleteros que recorrerá la avenida del Río, San Juan, avenida Ferrocarril para llegar al Pabellón Blanco Plaza Mayor. De 9:00 am a 6:00 pm.

