Así quedó conformada la nueva Mesa Directiva del Concejo de Medellín para 2026

Alejandro de Bedout Arango, Andrés Felipe Rodríguez Puerta y Farley Jhaír Macías Betancur, los nuevos líderes. Conozca más detalles.

    Sesión Plenaria en el Concejo de Medellín. FOTO Jaime Pérez Munévar.
Santiago Yepes Vidal
hace 6 horas
bookmark

El sábado 29 de noviembre, durante sesión plenaria, fue elegida la nueva Mesa Directiva del Concejo de Medellín para el 2026.

Con 20 votos a favor de 21 corporados, el presidente electo fue Alejandro de Bedout Arango, del partido Creemos. Andrés “Gury” Rodríguez, del Centro Democrático y quien obtuvo 14 votos, será el Vicepresidente Primero, y por su parte Farley Macías, del Partido Liberal, asumirá como Vicepresidente Segundo gracias a 19 votos a favor.

“Asumo la presidencia del Concejo en el año 2026 con humildad, pero también con carácter y determinación. Amigos concejales estamos en la mitad de nuestro período y este es el momento en el que Medellín nos exige aún más porque es el momento de trabajar más unidos respetando la diferencia”, dijo Arango, quien liderará las riendas del Concejo Distrital en la próxima vigencia.

Lea más: Aproveche: si se pone al día con sus impuestos en Medellín puede obtener hasta 70% de los intereses

Entre tanto, Rodríguez señaló que “trataremos de ser ecuánimes, sensatos y francos como siempre”, mientras que Macías puntualizó: “Agradezco a mis colegas concejales la elección que me han hecho para ocupar este puesto durante 2026, un ayo coyuntural en las suertes política y electoral del país”.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se sumó a la buena nueva y expresó su felicitación a través de redes sociales.

Alejandro de Bedout Arango

Es abogado especialista en Derecho Público de la Universidad Pontificia Bolivariana y magíster en Economía Pública y Política de la Universidad de Valencia, España. Hace más de 12 años inició su carrera política como edil de la comuna 14 El Poblado, desde ese momento dio su primer paso en el sector público hasta llegar al Concejo de Medellín, del cual será presidente a partir del próximo año.

Entre sus principales logros destacan la creación de Bancuadra, una iniciativa pensada en combatir el fenómeno del pagadiario, el apoyo a 831 clubes juveniles a través de los recursos de la Secretaría de Juventud, y el acompañamiento a 7.000 emprendimientos con la estrategia Buscando Talento.

Andrés Felipe Rodríguez Puerta

Es ingeniero mecánico de la Universidad EAFIT. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector empresarial y es director de la Red de Empresarios de Antioquia (REDEM), y de la Corporación Medellín Cuenta Conmigo. Es uno de los máximos opositores al actual Gobierno Nacional, fungiendo como uno de los líderes de la Mesa Nacional por la Libertad. En su momento cumplió el rol de vocero de la revocatoria contra el exalcalde Daniel Quintero.

Entérese: Con algunos llamados, el Concejo de Medellín aprobó el presupuesto más alto de la historia del distrito para 2026

Farley Jhaír Macías Betancur

Es abogado egresado de la Universidad Católica Luis Amigó y Magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad EAFIT. Fue presidente de la Junta Administradora Local Comuna 1 - Popular (2015 - 2019), presidente de las Juntas de Acción Comunal - Comuna 1 Popular (2020 - 2021), y ha sido activista animalista y político.

¿Quién es el nuevo presidente del Concejo de Medellín para 2026?
El nuevo presidente del Concejo Distrital es Alejandro de Bedout Arango, concejal del partido Creemos. Fue elegido con 20 votos a favor, asumiendo el liderazgo de la corporación en la segunda mitad del periodo de gobierno del alcalde Federico Gutiérrez.
¿Cómo quedó conformada la Mesa Directiva del Concejo de Medellín?
La Mesa Directiva para 2026 está compuesta por Alejandro de Bedout (Creemos) como Presidente; Andrés “Gury” Rodríguez (Centro Democrático) como Vicepresidente Primero; y Farley Jhaír Macías (Partido Liberal) como Vicepresidente Segundo.
¿Qué partido político preside el Concejo de Medellín en 2026?
El concejal Alejandro de Bedout Arango, perteneciente al partido Creemos, la misma colectividad del alcalde Federico Gutiérrez, presidirá el Concejo. Esto representa un fortalecimiento de la coalición mayoritaria en la corporación distrital.

