De hecho, varios corporados de partidos distintos, incluidos algunos del CD, estuvieron en contra. Desde Creemos reiteraron una y otra vez que no han propuesto ni piensan proponer la fusión o eliminación de estas dependencias. Al respecto, Rodríguez aseguró que no propuso suprimir Mujeres ni Juventud, sino que hizo una pregunta sobre si era posible, aunque reiteró que le parece un problema el gran tamaño del Estado y la burocracia y que secretarías como la de la No-Violencia, en efecto, deberían desaparecer.

Dijo el líder que su madre había “puesto en su sitio al pusilánime de Andrés Rodríguez” haciendo referencia al discurso de la mujer, quien defendió ese sábado la permanencia de la Secretaría de las Mujeres. Y entonces el “Gury” mostró el mensaje y el perfil de González en pantalla gigante en la sesión, que era transmitida, dijo que era de la primera línea, y muchos lo tildaron de “perfilar ciudadanos”. El concejal dijo que no perfiló a nadie, que se sintió amenazado con el mensaje del líder y que no le ha dado más trascendencia, pero González quiere interponer acciones legales.

Por su lado, otros señalaron que en la bancada del CD han dejado claro que las posturas de Rodríguez no son las de todos. “Son cosas que él lanza sin preguntarnos, porque somos autónomos para opinar”, expresó un concejal y sostuvo que en el equipo del uribismo se respetan las opiniones individuales, pero que no se habla en nombre del partido.

“Desde las direcciones nacional o departamental no nos han dicho nada porque él no está proponiendo cosas ilegales, tal vez impopulares, pero no ilegales”, manifestó otro que aclaró que el “Gury” sabe que no todos apoyan sus iniciativas. Y un congresista del CD contó que en el ámbito nacional no se han tomado determinaciones, pero que se ha puesto cuidado a la forma de reaccionar y abordar los debates del concejal.

Tal vez hay dos puntos en los que coinciden varios. El primero en que no se puede desconocer la importancia que tuvo Rodríguez como líder de la revocatoria, aun cuando esta haya fracasado por las trabas que le pusieron. El segundo, en que el concejal debe revisar su nuevo rol: “Ya no es un activista, representa un partido serio, con lineamientos, principios y valores democráticos, debe respetar a la ciudadanía y pensar antes de abrir un debate con un tema como la Secretaría de las Mujeres”.

Lo que considera Rodríguez es que ejerce su derecho a opinar y que nunca ha dicho que hable en nombre de un partido. No esconde ni niega sus “posturas libertarias”, esas que lo hacen evocar cada tanto al presidente de Argentina Javier Milei en las plenarias, y asegura que hoy tiene amenazas encima y que sus contradictores manipulan los videos para sacar de contexto sus declaraciones. Y considera que debe volverse más explícito en sus intervenciones para evitar malas interpretaciones.