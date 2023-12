El doctor en Filosofía y columnista Jorge Giraldo Ramírez lo advertía en una columna en EL COLOMBIANO en diciembre de 2021 titulada Al garete : “La ciudad extravió su rumbo estratégico desde antes de Quintero, hay que decirlo, y lo único que interesa en La Alpujarra es la nómina, los contratos, las comisiones y el músculo electoral. Los negociantes ilegales y rentistas están haciendo su agosto, y no lo disimulan. El empresariado moderno se dejó enredar en las peleas de los políticos, se fragmentó y no renovó sus liderazgos. Las organizaciones sociales están dedicadas principalmente a la subsistencia, mientras las voces cívicas están dispersas (...) De esta salimos, digo. Para ello se necesita más valor, mejores ideas, y más acuerdos que permitan reconstruir la ciudad con criterios de equidad, sostenibilidad y libertad ”.

Uno de esos personajes ciudadanos que emergió desde las redes como denunciante de muchas irregularidades en la Alcaldía fue la abogada tributarista Gloria Patricia Jaramillo, conocida en Twitter (ahora X) como Tyche. Fue ella quien publicó las denuncias de Telemedellín y los medios fake con los que contrataba, puso en la palestra la historia patrimonial del círculo personal del exalcalde Quintero, los contratos de la Universidad Nacional y destapó los escandalosos gastos de la ‘caja mejor’ de la Alcaldía y sus suntuosas compras.

“Lo que entendimos como ciudadanía es que se tiene el poder, en eso hemos despertado. El denunciar, el replicar, el levantar la mano para poner el dedo en la llaga hace que los órganos de control no puedan seguir callados porque si la ciudadanía está gritando es porque algo no están haciendo bien”, dice, y añade: “Cualquier persona que en verdad quiera la ciudad debe seguir dando a conocer este tipo de cosas sin importar la administración que esté. El control debe continuar, no es una persona, es la forma de administrar”.