Sin embargo, la razón por la que el exconcejal finalmente no integrará el equipo de gobierno de Gutiérrez al inicio de su mandato no está relacionado con las críticas que surgieron el redes sociales por parte de personas que lo vinculan al exalcalde Daniel Quintero.

Luego, con Natalia Ramírez, secretaria de Talento Humano, revisamos los documentos, vimos que cumplía con los requisitos totalmente. Pero surgió un decreto nacional (decreto 222 de 2023) que determina cuáles son los cargos públicos que pueden ocupar las personas mayores de 70 años o pensionados, que es mi caso. Y en el caso de las gerencias dice que se les permite dirigirlas siempre y cuando sean gerencias descentralizadas, ahí surgió el tema, porque la Gerencia de Corregimientos depende del Despacho del alcalde y no tiene presupuesto independiente. No es una gerencia de primer nivel, por explicarlo coloquialmente, sino un articulador, así como lo es la Gerencia del Centro”.

“Yo soy amigo de Fico, de su gobierno y de su equipo de trabajo. Es más, lo puedo decir con toda tranquilidad, yo hice más campaña para la alcaldía de Fico que para mi propia campaña al Concejo. Entonces resulta que terminada la campaña, un día que me reuní con Fico me dijo: ‘Carlos, ¿vos cómo te sentirías asumiendo una responsabilidad con el tema rural de la ciudad?’ Y pues mi respuesta fue que yo he trabajado con el sector toda la vida. Yo conozco los problemas del sector rural y sé cómo se pueden arreglar los problemas de la ruralidad que hoy están afectando a todos los corregimientos. Soy el autor de la ley de Silleteros, del acuerdo municipal de corregidores. O sea, he trabajado siempre en función de la ruralidad. Entonces digamos que el alcalde que me conoce de cuando fui concejal confió en mi ahora que se viene el cambio de POT y todos los retos que tiene la Medellín rural al respecto. Entonces creo que Fico tenía eso claro cuando me planteó esa posibilidad.

¿Y cuándo le notificaron desde la Alcaldía que habían encontrado este decreto que impedía su nombramiento?

“Entre lunes y martes me llama la secretaria para que los técnicos jurídicos me expliquen el decreto y entonces ya ahí queda completamente aclarado el tema. El decreto es sólido y ahí sí pues no cabe ningún recurso, por más que Fico quisiera y yo quisiera asumir esta responsabilidad. Pero no tuvo nada que ver con la satanización que me han hecho señalándome de quinterista, yo no tengo un carajo de quinterista. Tampoco tuvo que ver, como se dijo, con un supuesto doble salario al yo ser pensionado. Explico, yo soy pensionado del Fondo Nacional del Ahorro, y la norma dice que uno siendo pensionado puede trabajar siempre y cuando el pago no supere lo devengado por pensión, en este caso aplicaba. Entonces lo que ocurre es que uno lleva los documentos, el nombramiento y demás, y el Fondo descuenta de la pensión mensual el monto que uno recibe por salario. Entonces tampoco se cayó el nombramiento por supuesto doble salario, porque no lo hay”.

¿Entonces usted considera que la crítica ciudadana y esa especie de sanción social al señalarlo de integrar una bancada que apoyó al ex alcalde Quintero son injustas?

“Es que los que tienen que responder son los concejales que estuvieron ahí en esa coalición y que le aprobaron de todo a Quintero, que no le hicieron ningún control político. Es que yo estuve solamente en el Concejo un año. En el primer año, cuando el señor Quintero era un hombre completamente diferente a lo que mostró después. Se pueden meter a mis redes y revisar mi campaña en la que fui vehemente crítico frente a los temas de Afinia, de EPM, del presupuesto participativo, de la forma en la que manejaron el gobierno, la forma corrupta en la que manejaron estos temas. O sea, a mí me están poniendo en una situación muy compleja. Nunca fui cercano a las prácticas que tuvo el gobierno Quintero. Y menos a la funesta alianza Petro-Quintero. He cuestionado a Upegui a Corredor. Ahí están mis redes y mi campaña para comprobarlo”.