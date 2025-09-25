Capturaron a 3 hombres que hace un año le habrían dado 22 puñaladas a un joven en Castilla (Medellín)

Un duro golpe recibió esta semana el grupo delincuencial conocido como ‘Los Machacos’, que tiene injerencia en la Comuna 5 (Castilla), en el noroccidente de Medellín.

Este viernes, la Fiscalía informó sobre la judicialización de cinco presuntos integrantes de esta organización criminal. Entre los procesados, tres hombres fueron imputados por el delito de homicidio agravado, además de los cargos generales.

Entérese: Año y medio después recapturaron a uno de los 12 presos que se fugó de la estación de la Policía de la Minorista

La investigación de la Fiscalía logró establecer que los procesados serían responsables de un violento homicidio ocurrido el 31 de agosto de 2024 en una vivienda del barrio Castilla.

La víctima fue un hombre de 28 años. Según el material probatorio, varios hombres encapuchados ingresaron al lugar y le propinaron 22 lesiones con arma cortopunzante que le causaron la muerte.