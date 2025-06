Capturaron en Medellín a falso sacerdote que habría estafado a más de 200 personas en Chocó, Nariño y Valle

Por medio de la investigación de las autoridades se ha logrado establecer que el hombre se hacía pasar por un sacerdote de la Diócesis de Istmina, Chocó, y de tener contacto con entrega de alimentos del Plan de Alimentación Escolar (PAE) y otras entidades que brindan asistencia humanitaria, con el fin de contactar por teléfono a distintos ciudadanos a los que les habría ofrecido empleo como empacadores o repartidores.

De acuerdo con la fiscal del caso en las audiencias concentradas, al parecer, ‘Meiker’ les ofrecía a las víctimas el falso trabajo con condiciones como un salario de $1’700.000 mensuales. Pero para darles los contratos, presuntamente, les pedía hacer consignaciones de dinero por concepto del pago de la seguridad social, montos que oscilaban entre $340.000 y $370.000.

La fiscal también sostuvo que el hombre, al parecer, hacía hasta 10 llamadas diarias para captar víctimas y que luego de que estas le consignaban el dinero exigido bloqueaba los contactos y no les brindaba más información. Además, dijo la fiscal, al procesado le habrían hecho desde la justicia varios llamados a comparecer tras ser denunciado, pero no se presentaba y, presuntamente, también bloqueaba los números para que no pudieran contactarlo.

El hombre se habría hecho pasar por sacerdote, con nombres como Luis Fernando, Meiker, padre Carlos Tamayo o padre Guillermo. Asimismo, la fiscal manifestó que el presunto delincuente se movería a distintos domicilios con frecuencia con el fin de evadir a las víctimas y a las autoridades.