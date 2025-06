Los altares y artilugios de santería que hallaron en la casa donde capturaron a ‘Yordi’, presunto cabecilla de La Terraza

Según fuentes cercanas, Yordi salió de Medellín en abril pasado, cuando el alcalde Federico Gutiérrez lo relacionó con el ataque sicarial donde se encontraba el exfutbolista Elkin Blanco en un restaurante del barrio Belén Rosales. No obstante, tras las investigaciones se esclareció que Yordi no estaba detrás de este delito, sino miembros del grupo delincuencial La Roja, la cual opera en la comuna 8 (Villa Hermosa), que al parecer no tienen relación con La Terraza.