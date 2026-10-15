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Balacera en el centro de Medellín: policía herido está fuera de peligro y un hombre murió

Quien falleció fue el hombre que habría intimidado con un arma de fuego a los vigilantes de un centro comercial, el mismo que después disparó contra varios uniformados.

  • En medio del enfrentamiento, el policía reaccionó con su arma de dotación y le disparó al agresor, quien murió en el lugar. FOTO Cortesía Policía Metropolitana.
    En medio del enfrentamiento, el policía reaccionó con su arma de dotación y le disparó al agresor, quien murió en el lugar. FOTO Cortesía Policía Metropolitana.
El Colombiano
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hace 4 horas
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El intendente de la Policía Metropolitana que resultó herido durante una balacera en la avenida Oriental, en el centro de Medellín, se encuentra fuera de peligro y sus lesiones no revistieron gravedad. Así lo confirmó la institución en un balance que entregó sobre su estado de salud.

El uniformado fue lesionado durante una intervención policial ocurrida la noche del martes 13 de octubre, luego de que se reportara la presencia de un hombre armado en el centro comercial Punto de la Oriental, ubicado cerca del comando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Lea más: Balacera en la avenida Oriental de Medellín deja un muerto y dos heridos

De acuerdo con la versión oficial, el hombre habría intimidado con un arma de fuego a los vigilantes del establecimiento. Cuando los uniformados llegaron para atender la situación, el señalado disparó contra uno de ellos, lo que desencadenó un intercambio de disparos.

En medio del enfrentamiento, el policía reaccionó con su arma de dotación y le disparó al agresor, quien murió en el lugar. Además del intendente, otras dos personas que se encontraban en el sector resultaron lesionadas.

Policía acompaña la recuperación del intendente

Tras lo ocurrido, la Policía Nacional manifestó su respaldo al uniformado y a su familia durante el proceso de recuperación.

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el Coronel Richard Raúl Fajardo Ayala, realizó una visita institucional para expresarles su solidaridad y desearle una pronta recuperación al intendente.

Durante el encuentro, destacó la labor de los integrantes de la institución que atienden situaciones de riesgo en cumplimiento de sus funciones.

A su vez, expresó sus deseos de una evolución favorable para los otros ciudadanos heridos en el intercambio de disparos, quienes recibieron atención médica.

Entérese: Discusión en medio de un negocio dejó un muerto, un herido y un capturado en la comuna 13 de Medellín

Como parte de los procedimientos adelantados tras la balacera, las autoridades incautaron un revólver que, según la información entregada, habría sido utilizado durante los hechos. El arma tenía cinco cartuchos percutidos.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía asumió los actos urgentes para recopilar los elementos materiales probatorios y avanzar en el esclarecimiento de lo sucedido.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué pasó en la avenida Oriental de Medellín el 13 de octubre?
Una balacera se registró la noche del martes 13 de octubre en inmediaciones del centro comercial Punto de la Oriental, en el centro de Medellín, durante un procedimiento policial por la presencia de un hombre armado.
¿Cómo se encuentra el policía herido en la balacera de la avenida Oriental de Medellín?
El intendente de la Policía Nacional se encuentra fuera de peligro. Según el reporte oficial, sus lesiones no revistieron gravedad y la institución acompaña su proceso de recuperación.
¿Qué provocó el enfrentamiento armado en Medellín en la avenida Oriental de Medellín el 13 de octubre?
De acuerdo con la información oficial, un hombre habría intimidado con un arma de fuego a los vigilantes del centro comercial Punto de la Oriental. Cuando los policías llegaron para atender la situación, el señalado disparó contra uno de los uniformados, lo que desencadenó un intercambio de disparos.

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