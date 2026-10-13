Atención: balacera en la avenida Oriental de Medellín deja un muerto y dos heridos

Una balacera alteró la movilidad en el centro de Medellín este martes 13 de octubre, luego de que un hombre, presuntamente, intimidara con un arma de fuego a los vigilantes del centro comercial Punto de la Oriental, ubicado cerca del comando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

De acuerdo con la información preliminar entregada por la institución, uniformados acudieron al lugar para atender la situación.

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Durante el procedimiento, el hombre habría disparado contra uno de los policías, quien resultó herido, reaccionó con su arma de dotación y y mató a dicho agresor.

Además del uniformado lesionado, una persona que transitaba por el sector habrían resultado heridas en medio del intercambio de disparos. Su estado de salud es desconocido.