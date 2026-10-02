En video | El apartamento paralelo de “minifiestas” que tenía Miguel Quintero en Medellín

En medio del material que ha trascendido dentro de la investigación contra Miguel Quintero Calle aparece un episodio que se aleja de los contratos y las presuntas irregularidades que hoy tienen al hermano del exalcalde Daniel Quintero frente a una posible medida de aseguramiento: un apartamento que mostraba en el grupo de WhatsApp de sus “amiguitos” y al que los invitaba para reunirse y hacer pequeñas fiestas. En esos chats también aparece un video en el que Quintero muestra el inmueble y explica que se trata de un espacio para quedarse cuando estuviera en Medellín. Entérese: Juez decide este viernes si Miguel Quintero y Sebastián Ortega van a la cárcel: ¿qué viene después? El episodio se remonta a la época de inicios la pandemia de 2020. En medio de las conversaciones del grupo, Quintero escribió: “¿Qué hacen, amiguis perdidos? Hoy tengo una minifiesta. Están invitados. Voy a medio inaugurar el nuevo apto”. En la conversación, algunos participantes, entre ellos Álvaro Villada y Jorge Liévano, habrían confirmado su asistencia. Quintero mostró el inmueble al grupo mediante un video en el que recorre sus espacios. Lo describe como un lugar pequeño, destinado principalmente a descansar cuando estuviera en Medellín. “Es una cosa chiquitica, pero es lo que necesita uno para descansar cuando está acá. Aquí tiene una vista”, dice en el video. Entérese: Procuraduría apoya petición de cárcel para Miguel Quintero y Sebastián Ortega por el caso AMVA-bomberos de Itagüí

En las imágenes se observa un espacio tipo loft, con cama, escritorio, televisor, cocina, baño y balcón, además de una panorámica de la ciudad. La conversación continuó alrededor del encuentro. Quintero compartió fotografías de las mujeres que, según los mensajes, estarían en el lugar y los integrantes del grupo intercambiaron comentarios y bromas sobre ellas. En otra de las conversaciones, Quintero invitó nuevamente a integrantes de su círculo cercano a encontrarse allí y les preguntó si finalmente iban a “caer” al que se cree que sería este apartamento. El intercambio se desarrolla entre bromas y mensajes propios del grupo. En uno de los contenidos que hacen parte del material conocido, Quintero incluso aparecería tomándose una fotografía desde la cama del inmueble.

Los “amiguitos” y los chats bajo la lupa

El interés de estas conversaciones no está solamente en el apartamento. El grupo de WhatsApp ya había llamado la atención por otros mensajes relacionados con la contratación pública durante la administración de Daniel Quintero en Medellín. De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía durante la imputación de cargos, Miguel Quintero, aunque no era funcionario del Área Metropolitana, habría intervenido en decisiones relacionadas con la contratación y habría dado instrucciones sobre personas que debían ser tenidas en cuenta para ocupar cargos. Amplíe la noticia: “Todo este clan criminal va a caer a la cárcel”: las fuertes afirmaciones de congresista sobre líos de hermanos Quintero La Fiscalía le imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Quintero no aceptó los cargos y se declaró inocente. El expediente que hoy lo tiene ante un juez está relacionado con seis contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, por un valor de $17.656 millones. Según la hipótesis presentada por la Fiscalía, alrededor de esos contratos se habría producido una apropiación de $2.481 millones. Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía sostuvo que de ese dinero, $1.654 millones habrían sido en provecho propio de Quintero y otros $827 millones en favor de terceros. Se trata de la hipótesis del ente acusador, que deberá ser debatida dentro del proceso. La investigación también involucra a otros funcionarios y particulares. Entre ellos están Álvaro Villada, exsubdirector administrativo y financiero del Área Metropolitana; Vanesa Álvarez, exasesora jurídica de la entidad; y Sebastián Ortega. El proceso se ha alimentado, entre otros elementos, de chats, documentos y testimonios de personas vinculadas a los contratos.

El caso del apartamento de El Poblado

El apartamento pequeño que Quintero muestra en el video no debe confundirse con otro inmueble que aparece en las conversaciones y que también ha sido relacionado con el grupo de los “amiguitos”. Se trata de un lujoso apartamento ubicado en El Poblado, específicamente en el piso 16 del edificio Sierraalta, en el sector de Los Balsos. Según la información conocida de los chats del grupo, Quintero menciona ese inmueble como un nuevo punto de reunión de los integrantes. Incluso recorrió el lugar junto a otro de los miembros del grupo, Jorge Liévano, con quien se tomó fotografías junto a un jacuzzi. Liévano fue gerente de Metroparques y también ha estado vinculado a investigaciones y procesos por presuntas irregularidades durante su paso por el sector público. Ese apartamento generó otra controversia, no solo por sus dimensiones y características, sino porque el inmueble, de unos 500 metros cuadrados, estaba bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Precisamente, una de las preguntas que surgió alrededor de ese inmueble fue cómo llegó Quintero a ocuparlo y quién le permitió utilizarlo. En videos conocidos durante la investigación, Quintero habla del apartamento como un lugar que le habían entregado. La SAE, sin embargo, aseguró posteriormente que no encontró un contrato que respaldara la ocupación del inmueble por parte de Quintero. Le recomendamos leer: ¿Quién le dio las llaves del penthouse de la SAE de $2.100 millones a Miguel Quintero?

Este viernes se conoce la decisión sobre la cárcel

Todo este material vuelve a cobrar relevancia este viernes 2 de octubre, cuando el Juzgado 27 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, tiene previsto definir si Miguel Quintero y Sebastián Ortega deben permanecer privados de la libertad mientras avanza el proceso. La audiencia está programada para las 2:00 de la tarde. La Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Quintero. La representación del Área Metropolitana, acreditada como víctima dentro del proceso, también pidió que tanto Quintero como Ortega sean enviados a prisión. La Procuraduría respaldó posteriormente la solicitud de medida intramural, argumentando posibles riesgos para la investigación. Entre los argumentos expuestos durante las audiencias aparecen posibles riesgos de obstrucción de la justicia, presión o intimidación a testigos y la posibilidad de que los procesados no comparezcan al proceso. Estas son posiciones planteadas por las partes y deberán ser valoradas por el juez antes de tomar una decisión. Así, mientras la justicia define la situación jurídica de Quintero, los chats permiten asomarse a una faceta más cotidiana del grupo que aparece mencionado en el expediente: reuniones, bromas, invitaciones y apartamentos que funcionaban como lugares de encuentro de los llamados “amiguitos”. Lea más: Este viernes, 2 de octubre, se conocería si Miguel Quintero y Sebastián Ortega van o no a la cárcel Bloque de preguntas y respuestas