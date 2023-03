Andree Uribe, ¿el caballo de Troya en elecciones?

Esa supuesta división no termina de ser creíble para varios sectores políticos. Por el contrario, los más suspicaces piensan que se trata de una estrategia creada en el propio quinterismo con el propósito de alejar a la candidata del desprestigio que carga la actual administración de cara a las elecciones de octubre.

De hecho, a finales de febrero dijo haber renunciado al movimiento de Quintero y aseguró que en “Independientes” no lograron llegar a un acuerdo metodológico para escoger candidato a la Alcaldía de Medellín, razón por la cual se retiraba y sigue su campaña por su cuenta.

Ha trascendido que Uribe estaría buscando el aval de uno de los partidos que conforman el Pacto Histórico, pero si bien estuvo en Bogotá en diálogos con varios partidos no ha hecho una solicitud formal, según contaron personas de la colectividad. Si logra ubicarse en alguno de ellos estaría cumpliendo una tarea de conseguir más votos para su coalición quinterista.

Otro propósito de la estrategia de separación de Andree Uribe podría ser ir posicionando varios candidatos diferentes para luego juntarlos en una consulta interpartidista el 4 de junio . No es lo mismo, sin duda, que todos los candidatos en una consulta parezcan clones de Quintero a que tengan tres meses para posicionar otro discurso (Andree el de la mujer y Corredor el de la educación, por ejemplo).

Fuentes cercanas al proceso dijeron que sí hubo tensiones entre la precandidata y el alcalde por su favoritismo hacia Upegui, pero que no solo no partieron cobijas de común acuerdo sino que acordaron seguir tras el mismo fin: dar continuidad al gobierno actual.

¿Cuál es la estrategia detrás de esta movida? Son varias las posibles respuestas. La hipótesis más popular es que Daniel Quintero considera que un candidato suyo no ganaría o difícilmente ganaría, al menos así lo expresó en un diálogo privado el también candidato Gilberto Tobón, y poner a Andree a jugar aparte podría servirles para recoger votos que no sean quinteristas.

Cabe recordar que Medellín Me Cuida ha estado rodeado de polémica porque se convirtió en una herramienta para consolidar bases de datos desde la pandemia. Aún hoy, en el trabajo de campo siguen recogiendo información personal de los ciudadanos que atiende la Secretaría.

Varios contratistas temen que se empiecen a incrementar las peticiones de apoyo porque saben de las presiones que han ejercido en la Secretaría de Educación para que casi todo el personal le haga campaña al exconcejal del Centro Democrático y aliado también de Quintero, Albert Corredor, hasta con la recolección de firmas, bajo la amenaza de que si no ayudan no les renuevan los contratos a mitad de año.

EL COLOMBIANO conoció quejas de personal, en especial del programa Medellín Me Cuida, enfocado en la prevención, hábitos de vida saludable y salud sexual y reproductiva. Según sus testimonios todo empezó con peticiones para que subieran a sus estados de Whatsapp mensajes publicitarios sobre Uribe, con énfasis en que “ha llegado el momento de tener en la ciudad a una alcaldesa”. Les mandaron un texto escrito para que lo distribuyeran por sus redes (ver facsímil del mensaje).

Andree Uribe es la misma que asumió como alcaldesa encargada cuando Daniel Quintero fue suspendido de su cargo por la Procuraduría; se terció la camiseta con la cara de Quintero estampada y lo ha defendido siempre. De manera que decir que se retira porque no se pusieron de acuerdo en la metodología de una encuesta para elegir el candidato único no suena del todo convincente .

Coalición quinterista que por ahora no se ve muy clara de cara a las elecciones. Daniel Quintero es el alcalde con más baja calificación desde que se mide por encuestas la gestión de los alcaldes en Colombia, en 1994. En un reciente sondeo solo sobre los candidatos quinteristas, el 61% de los consultados no eligió como favorito a ninguno de los precandidatos, sino que se fue por opciones como “ninguno”, “voto en blanco” o “no sabe, no responde”. La precaria gestión de la Alcaldía y los escándalos protagonizados por personajes como el senador Álex Flórez parecen estarles pasando factura.

Por ello, la idea de que Uribe saliera de este proyecto sería mostrarse como una precandidata moderada, que no va a tener las peleas que Quintero tuvo con empresarios y otros sectores culturales, sociales y políticos, con el fin de que su imagen se refresque y logre más popularidad que Upegui, quien cargará al hombro estas polémicas y sería la ficha a quemar.

La exsecretaria es aún una figura desconocida. Por lo pronto, le ha hecho varios guiños a Gustavo Petro desde sus redes sociales, apoyando las reformas y otras decisiones presidenciales. Y está en la tarea de aparecer en medios de comunicación para hablar de su aspiración con el eslogan “Medellín merece lo que sueña”.