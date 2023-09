El convenio que la Alcaldía de Medellín firmó con la Universidad Nacional se convirtió en el escampadero de más de un amigo de la Alcaldía. Ya publicamos en EL COLOMBIANO los casos de la estratega electoral Luciana Beccassino y del representante de ESAL cercanas a Daniel Quintero, Juan Camilo Ortega. Pero ahí no para todo.

Sadarriaga Ruiz fue periodista de Teleantioquia y trabajó en la Gobernación, y si bien en Twitter fue bastante entusiasta con la administración de Quintero en los primeros meses del Gobierno, luego de su cuenta se apoderó el silencio y hoy está inactiva.

Pero no ella no es la única novedad. Entre los contratados está Samuel Arturo Romero Sanmiguel, un hombre que ha pasado de agache pero que hace parte del comité de eventos públicos que avala cuáles grandes conciertos se hacen en Medellín y cuáles no, comité que según varios testimonios tendría el hábito de pedir coimas para prestar el estadio Atanasio Girardot. De hecho, así lo reveló un empresario de conciertos a EL COLOMBIANO en la pasada Feria de las Flores.

Este no sería el único contrato de Romero Sanmiguel, pues tendría por otro lado un sueldo de 5 millones de pesos mensuales a través de Telemedellín por medio del cual apoya las comunicaciones de la Alcaldía. En el caso del contrato con la Nacional es para “servicios profesionales, científicos y técnicos”.

Algunos testimonios llegados hace algunos meses a EL COLOMBIANO hablan de que Romero Sanmiguel es un “pura sangre” dentro de Independientes, no en vano fue aspirante al Concejo en 2019 por ese movimiento y en sus redes sociales se le puede ver codeándose y defendiendo a ultranza a la administración. Fuentes cercanas dicen que es un hombre “bien plantado, que maneja un carro costoso y gasta a manos llenas”. Además, haría parte de un círculo tan íntimo en el piso 12 de La Alpujarra, que tiene acceso a espacios donde solo están permitidos los grandes amigos del alcalde.