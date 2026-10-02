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¿Las ambulancias pueden parquear donde quieran? Le pusieron cepo y multa a una frente a un hospital en Medellín

La Secretaría de Movilidad aclaró que los vehículos de emergencia deben cumplir las normas de tránsito cuando no están prestando servicio activo. El conductor llegó 20 minutos después, recibió el comparendo y se fue sin paciente a bordo.

  • La ambulancia estaba sola y apagada cuando llegaron los agentes. Foto: cortesía.
    La ambulancia estaba sola y apagada cuando llegaron los agentes. Foto: cortesía.
El Colombiano
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hace 3 horas
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En redes sociales circularon las imágenes de una ambulancia con un cepo en la llanta delantera, estacionada sobre la avenida 33 de Medellín, frente al Instituto Colombiano del Dolor (Incodol). La escena generó comentarios y cuestionamientos, y obligó a la Secretaría de Movilidad a salir a explicar qué había pasado.

El episodio ocurrió durante un operativo de rutina contra el estacionamiento indebido en ese corredor vial, donde el parqueo ilegal es un problema frecuente.

Los agentes de Movilidad y Tránsito encontraron la ambulancia cerrada, apagada, sin conductor ni paciente a bordo, en un tramo donde la ley prohíbe estacionar. Esperaron entre 15 y 20 minutos hasta que el conductor se presentó.

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Según el relato del agente de tránsito presente, Juan Camilo Giraldo, el conductor intentó justificar el estacionamiento asegurando que esperaba para trasladar a una paciente de 95 años a un centro asistencial. Los agentes esperaron un tiempo adicional para verificar la versión, pero la paciente nunca apareció.

Entonces, al corroborar que no había ninguna atención en curso, impusieron el comparendo bajo la codificación C02 —estacionar en sitios prohibidos—, que en 2026 equivale a 633.232 pesos. Luego retiraron el cepo y el conductor se marchó con la multa y sin pasajero.

La Secretaría de Movilidad aclaró que las ambulancias tienen consideraciones especiales cuando están en servicio activo —atendiendo, trasladando o ingresando un paciente—, pero deben acatar las normas de tránsito como cualquier otro vehículo cuando permanecen estacionadas sin prestar una atención.

“Durante el procedimiento se instaló un cepo al vehículo mientras se ubicaba al conductor. Aproximadamente entre 15 y 20 minutos después, el conductor se presentó en el lugar, se le impuso el comparendo correspondiente por estacionamiento indebido y posteriormente se retiró conduciendo la ambulancia”, explicó la Secretaría de Movilidad de Medellín en un informe.

La entidad también desmintió versiones que circularon en redes asegurando que la ambulancia había sido llevada a los patios: el vehículo nunca fue remolcado.

El caso ocurre, por un lado, en el contexto de una campaña sostenida de la Secretaría de Movilidad contra el estacionamiento indebido en Medellín. Solo hasta el 9 de mayo de 2026, la ciudad había acumulado 19.627 comparendos por mal parqueo, producto de 3.684 operativos de control, y más de 5.100 vehículos habían sido inmovilizados.

El problema es especialmente crítico en corredores de alto flujo como la avenida 33, donde la presencia de clínicas y centros médicos genera una demanda constante de espacio para vehículos que no siempre encuentran dónde parquear de manera legal.

Pero, por otro lado, también ocurre en medio de una crisis hospitalaria por cuenta de los huecos financieros de algunas EPS, que han acumulado ya una deuda de cerca de $16 billones de pesos con los hospitales, solamente en Antioquia. Por esto, varios centros asistenciales han cerrado servicios y presentan graves dificultades para sustentar su labor de prestación de servicios de salud.

El dato representa $2,09 billones más que el último balance entregado por esa entidad a finales del año pasado, dando cuenta del crítico momento por el que atraviesa el sistema de salud antioqueño.

Con este caso, cabe recordar que el mal parqueo no es solo un asunto de multas, sino que las autoridades han documentado casos en que vehículos mal estacionados en barrios periféricos han dificultado el acceso de organismos de socorro para atender emergencias, e incluso han ocasionado accidentes de tránsito que resultan fatales.

Este episodio ha generado distintas reacciones entre cibernautas por la paradoja que representa este episodio en la avenida 33, una ambulancia —un vehículo de socorro— terminó siendo el infractor en una vía donde el parqueo indebido de otros vehículos suele ser el que obstaculiza la atención de las emergencias.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué le pusieron un cepo a una ambulancia en la avenida 33 de Medellín?
El vehículo fue hallado por agentes de tránsito estacionado en una zona prohibida, con el motor apagado, cerrado con llave y sin tripulación ni paciente. Al no estar prestando un servicio médico activo en ese momento, la ley exige que cumpla las mismas normas de estacionamiento que cualquier otro vehículo particular o comercial.
¿Tienen las ambulancias derecho a parquear en zonas prohibidas?
Sí, pero únicamente cuando están en servicio activo, es decir, atendiéndole la vida a un paciente, ingresando a un centro médico con una urgencia o respondiendo a un llamado de rescate. Si la ambulancia está en espera o sin servicio, debe estacionar en sitios autorizados.
¿Cuánto fue la multa que recibió la ambulancia estacionada en la avenida 33?
El conductor recibió un comparendo por la infracción C02, estacionar en sitios prohibidos, que en 2026 corresponde a una multa de $633.232.

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Multas de tránsito
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