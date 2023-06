¡Qué calor! Temperaturas en Medellín han alcanzado hasta los 31 grados centígrados, ¿qué hacer?

El pasado fin de semana, otro incendio de cobertura vegetal también generó alerta en el sector Pan de Azúcar de Sabaneta, que tuvo que ser controlado con dos vehículos y siete efectivos del cuerpo de bomberos de ese municipio del sur del Valle de Aburrá.

El observatorio de Medio Ambiente, Reasentamiento y Hábitat de la Personería de Medellín recordó que durante los últimos días se han registrado altos valores de radiación solar, ocasionados por el ingreso de corrientes de aires que están dispersando las nubes en el territorio.

Para evitar emergencias, ese ente recomendó no encender fogatas en zonas abiertas, no talar árboles y evitar arrojar residuos a las quebradas y arroyos. Así mismo, aconsejó a los ciudadanos evitar la exposición directa al sol e hidratarse con frecuencia, para evitar golpes de calor.

De acuerdo con las proyecciones del Ideam, no se descarta que durante los próximos días las temperaturas en la región alcancen nuevos máximos y que las lluvias se disminuyan entre un 10% y 40% en el segundo semestre de este año.