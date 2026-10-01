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Cayó en El Poblado, Medellín, uno de los más buscados de Costa Rica, cabecilla de un clan criminal familiar

Estaba saliendo de un reconocido hotel del suroriente de la ciudad cuando fue capturado. Estaba desde junio oculto en Medellín. A su hermano gemelo lo mataron en Costa Rica el año pasado.

  • Andrey Gustavo Segura Quesada, alias El Gemelo, fue capturado a la salida de un hotel del barrio El Poblado, luego de que fuera identificado por agentes de la Interpol. FOTO: CORTESÍA POLICÍA NACIONAL
    Andrey Gustavo Segura Quesada, alias El Gemelo, fue capturado a la salida de un hotel del barrio El Poblado, luego de que fuera identificado por agentes de la Interpol. FOTO: CORTESÍA POLICÍA NACIONAL
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 7 horas
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Con la captura de Andrey Gustavo Segura Quesada, alias El Gemelo, en la salida de un reconocido hotel de El Poblado, suroriente de Medellín, quedaría desarticulado un peligroso clan criminal familiar de Costa Rica que lo tenía como principal cabecilla luego de que su hermano gemelo fuera asesinado por bandas enemigas el año pasado.

La detención de este cabecilla se produjo en medio de unos operativos transnacionales que vienen realizando las autoridades del país centroamericano, que, además de El Gemelo, permitieron la captura de otras 10 personas de la estructura llamada Los Gemelos y que estaría ligada a la venta de estupefacientes y las extorsiones en tres provincias costarricenses.

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, explicó que “esta persona era buscada mediante una Notificación Roja de Interpol, requerida por las autoridades judiciales de su país para responder por los delitos de tráfico de drogas, legitimación de capitales y homicidio calificado”.

De acuerdo con las investigaciones, El Gemelo se encargaría de coordinar todas las actividades delincuenciales de esta estructura, dedicada a toda la cadena del narcotráfico, incluyendo el transporte, suministro, almacenamiento, distribución y comercialización en las provincias de San José, Alajuela y Desamparados.

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“Segura Quesada utilizaba su posición de mando dentro de la estructura para planificar, ordenar y coordinar múltiples homicidios contra personas que entraban en conflicto con su organización. Las investigaciones detallan que él mismo era el encargado de facilitar armas de fuego, grandes sumas de dinero y vehículos para la ejecución de los sicariatos”, agregó el coronel Alfonso Sanabria.

Alias El Gemelo había asumido el liderazgo de esta organización criminal el 9 de abril del año pasado, cuando asesinaron con arma de fuego a su hermano gemelo, Kevin Leonardo, alias Leo, en medio de una disputa criminal en el cantón (municipio) de Aserrí, de la provincia de San José.

Tras este crimen, El Gemelo empezó a asumir el control de esta organización, aunque lo hacía generalmente desde Medellín, donde se había radicado. No obstante, viajaba frecuentemente a Costa Rica a vigilar las operaciones de esta organización y durante el 2025 hizo cuatro viajes de entrada y salida de su país.

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En los registros de Migración Colombia, el último ingreso de Segura Quesada a Colombia es del 3 de junio de este año, cuando llegó desde el aeropuerto internacional Juan Santamaría, de la ciudad de San José, al José María Córdova, de Rionegro. Su estancia en la ciudad tendría como finalidad evadir a la justicia de su país.

Pero mediante la información entregada por fuentes humanas en Costa Rica y Colombia, las autoridades pudieron establecer los movimientos detallados de El Gemelo para proceder con su captura en las últimas horas y realizar los trámites ante la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía para su extradición hacia su país de origen.

La banda Los Gemelos, debido a la guerra generada por estos hermanos, se tuvo que aliar con la estructura de Joe Jafet Sandí Vargas, alias Churro, el hijo de Esteban Sandi, alias El Chino Sandi, uno de los criminales más peligrosos de Costa Rica y quien habría sido asesinado por su propio hijo.

Sus principales enemigos y quienes estarían tras el crimen de su hermano gemelo serían las bandas Los Lara y Los Myrie, contra las que se estarían disputando el control del microtráfico en las principales calles del país centroamericano.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién es Andrey Gustavo Segura Quesada, alias El Gemelo?
Andrey Gustavo Segura Quesada, alias El Gemelo, es señalado por las autoridades como el principal cabecilla de la organización criminal costarricense Los Gemelos, dedicada presuntamente al narcotráfico, las extorsiones y otros delitos.
¿Por qué fue capturado alias El Gemelo en Medellín?
El Gemelo fue capturado porque era requerido por las autoridades judiciales de Costa Rica mediante una Notificación Roja de Interpol por los delitos de tráfico de drogas, legitimación de capitales y homicidio calificado.
¿Dónde capturaron a alias El Gemelo en Medellín?
La captura se produjo a la salida de un reconocido hotel ubicado en El Poblado, en el suroriente de Medellín.

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