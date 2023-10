En medio de todo ese festín de autobombo con el que Quintero hizo su rendición de cuentas tras renunciar al cargo, encontraron la foto de su compañero Jorge Iván Echavarría Agudelo, solo que en el folleto que repartió Quintero no se llamaba así sino Alberto, un feliz ciudadano que supuestamente hace parte de las “11.500 personas que ahora transitan por Las Palmas de manera segura” luego de una intervención de taludes por parte de la Alcaldía.

Señalan fuentes de la Alcaldía que a pesar de que la curaduría de datos y revisión de la información que se incluye en una rendición de cuentas toma varias semanas, la información que Quintero decidió llevar en su “Poder de la verdad” se seleccionó de manera exprés.

La improvisación que caracterizó a la Alcaldía estos cuatros años también permeó este ejercicio proselitista pagado con recursos públicos.

Resulta que a comienzos de esta semana a los diferentes grupos de trabajo de las secretarías los coordinadores trasladaron varios mensajes que venían directamente desde los secretarios. Primero fue una invitación sutil: necesitaban voluntarios que se quisieran sumar a la entrega del periódico de rendición de cuentas.

Dos tractomulas enormes acababan de llegar a la ciudad con más de un millón de ejemplares de “El Poder de la verdad”. Descargaron en el parqueadero de la planta de la Iguaná de la Secretaría de Infraestructura. Dos pisos repletos de periódicos y un caos logístico entre manos para distribuirlos.

Ante la poca cantidad de contratistas que aceptaron sumarse a la entrega de los periódicos de Quintero, el martes llegaron nuevas directrices, también directamente desde los propios secretarios. Esta vez con el mapa del lugar adonde debían llegar, la hora y la cantidad exacta de periódicos que tenía que repartir cada secretaría. La cifra mínima por dependencia fueron 10.000 ejemplares.

El miércoles el tono pasó de amistoso a perentorio y hasta intimidatorio. La orden desde los despachos de los secretarios fue que toda persona que no aceptara hacer parte de la entrega de periódicos en las calles tenían que entregar su justificación mediante excusa médica. “No les estamos pidiendo el favor”, fue el mensaje recibido.

Fue un mensaje de urgencia que expuso el desespero y desorden con el que convirtieron la rendición de cuentas en un acto in extremis de campaña en la última semana previa a las elecciones.

Esta orden velada llegó con una mención directa a lo que podría pasarles si no aceptaban participar de la actividad. Les adjuntaron un pantallazo con un fragmento del contrato que menciona la presunta obligación de los contratistas a “acompañar y apoyar” las acciones de la secretaría y la administración distrital. Por lo cual les advirtieron que quien no justificara su ausencia y no reportara evidencias de haber repartido periódicos en su informe mensual incurriría en incumplimiento, por ende su sueldo y contrato quedaban en peligro.

Con esas amenazas lograron convocar a cientos de contratistas que llegaron durante toda esta semana al sitio de acopio en el barrio Los Colores para montar en las camionetas de las secretarías entre 30 y 40 pacas y salir del lugar hacia los puntos previamente ordenados para repartir “El poder de la verdad”.

Dicen los contratistas de varias secretarías que tuvieron que dejar tirados decenas de actividades vitales para el cierre correcto de programas y proyectos, desairando a organizaciones y comunidades con las que ya tenían previamente acordados encuentros y trabajos.

“Pareciera que la orden es que toda la alcaldía quede frenada. Hay contratistas cobrando sin entregar desde hace semanas una sola evidencia de sus funciones contractuales, están dedicados a hacer campaña. Hay jefes y secretarios que desde hace semanas no asoman la cabeza por las tareas urgentes de las secretarías. La alcaldía medio intenta funcionar gracias a los de carrera y a los contratistas que siguen cumpliendo con sus funciones, al tiempo que se someten a los caprichos de los secretarios”, denunció un funcionario de la Secretaría de Educación, situación que corroboraron contratistas de otras dependencias.

Y es cierto. De hecho, hasta los propios secretarios y jefes de despachos han tenido que salir a repartir periódicos. En esas se le vio, por ejemplo, al secretario de Educación, Juan David Agudelo, cuyo cargo por cierto estaría colgando de un hilo, pues tras la decisión de Albert Corredor, amo y señor de la Secretaría, de no adherirse a Upegui la retaliación sería bajarlo de secretaría.