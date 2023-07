460 niños en la Comuna 13 no regresaron a las aulas porque la Alcaldía no arregla el colegio y se niega a pagar servicios públicos Los estudiantes llevan un año hacinados en el salón parroquial y en la JAC. La Alcaldía no les ofrece solución alguna.

El padecimiento para las familias y los 460 estudiantes en La Quiebra comenzó en agosto de 2022. FOTO: CAMILO SUÁREZ