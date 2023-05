Alcaldía de Medellín aún no entrega lavadoras a mujeres con mayor carga en el hogar

La Alcaldía de Medellín todavía no cumple la promesa de entregar 6.090 lavadoras a mujeres que tienen la mayor carga de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. El proyecto fue presentado en febrero de 2022 por Ana María Valle, exsecretaria de las Mujeres y hoy precandidata al Concejo, pero su materialización sigue en veremos, pese a que está en los indicadores del Plan de Desarrollo del alcalde Daniel Quintero.

La concejala Dora Saldarriaga, de Estamos Listas, a finales del año pasado lideró una comisión accidental sobre el proyecto y se concluyó que no había avance alguno. En un informe entregado por la administración al Concejo consta que, con corte al 31 de diciembre de 2022, el avance del indicador de la entrega de bienes de capital, es decir, las lavadoras, era del 0%.

“Tenemos programada una nueva comisión accidental, pero no hay ningún avance. Es muy difícil que se logre cumplir el indicador en el tiempo que falta de gobierno”, expresó la concejala. En dicho informe la Alcaldía argumentó que avanzó en la caracterización de las cargas de trabajo doméstico y de cuidado de 5.221 mujeres en situación de pobreza y pobreza extrema, que pueden ser potenciales beneficiarias del proyecto. Además, cumplieron acciones comunicacionales sobre el tema.

Desde la Alcaldía explicaron en octubre pasado que, entre el 10 de junio y el 17 de septiembre de 2022, se ejecutó un contrato con Emtelco para llevar a cabo el proceso de caracterización a 5.221 potenciales beneficiarias del proyecto.

Para Saldarriaga, estas actividades obedecen más al Sistema Municipal del Cuidado como tal y no a la entrega de bienes de capital. Asimismo, cuestionó que no hayan tenido en cuenta la propuesta de Estamos Listas y colectivos de mujeres sobre que las lavadoras no se entregaran de forma individual, sino como equipamientos comunitarios, para que más mujeres se beneficiaran, incluso las que no tienen servicios públicos en el hogar.

Además, en lugares así sería posible que, mientras se lava la ropa, se hagan otras actividades, como talleres o sensibilización, por ejemplo, sobre prevención de violencias. La entrega de lavadoras es una iniciativa bien recibida por expertos, pero quedan dudas sobre por qué descartar la modalidad comunitaria.

Ante este panorama, la concejala opina que la garantía de derechos de las mujeres es para la Alcaldía de Medellín más discurso que efectivo compromiso y voluntad. Por lo pronto, se sigue a la expectativa de si las lavadoras hubiesen logrado su fin: reducir la pobreza de tiempo de las mujeres por las horas que gastan en trabajo doméstico y cuidado no remunerado, así como redistribuir las tareas del hogar y que no sean asumidas mayoritariamente por ellas, realidad que persiste.