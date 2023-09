A poco más de tres meses para finalizar la administración de Daniel Quintero, la ansiada reanudación de las excavaciones para intentar hallar los restos de las víctimas sigue sin concretarse a pesar de que la JEP le anunció hace 21 meses a las familias el reinicio de la nueva etapa de búsqueda. De los anuncios no quedó sino la bulla de la Secretaría de la No Violencia y los amagues de las JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas –UBPD–.

Pero para María Victoria Fallon, quien ha acompañado los procesos de estas víctimas desde el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH), lo del estudio no es más que una mera excusa para embolatar a las víctimas y para generarles falsas expectativas mientras evitan actuar de fondo.

Lo que sostiene la defensora de derechos humanos es que el estudio va a concluir lo mismo que ya se sabe desde hace años: que es una montaña conformada por escombros y residuos de la explotación para la extracción de material y que es una zona que presenta unas condiciones inestables que ya son conocidas desde hace años.

María Victoria dice que la Alcaldía no ha logrado explicar convincentemente por qué si ya hubo una primera etapa de excavación en 2015 que no requirió dicho estudio ahora resulta ser indispensable. Pero incluso partiendo del hecho de que fuese necesario, dice que la administración no tiene un plan para garantizarles a las víctimas que dejará marchando la fase de excavación y remoción. La Alcaldía no ha sido clara respecto a si cumplirán con la entrega de los resultados del estudio el 21 de septiembre, si tiene recursos para ejecutar la fase de excavación y cuándo y cómo adelantará la contratación para ello.

Eso sí, la abogada pide que no se tome el incumplimiento a las víctimas como un caballito de batalla electoral en época de campaña. “Es un tema estrictamente de derechos humanos, no electoral”, reclama.