Volver a coger el lápiz y los cuadernos: Don Elkin retomó sus estudios a los 77 años

En una de las mesas donde hace sus tareas escolares don Elkin Colorado Álvarez tiene un volante en el que ofrece uniformes de colegio. Sin embargo, es en ese papel –que en otros aspectos podría pasar desapercibido– donde está escrita una frase de Albert Einstein que bien podría ser el resumen de este artículo: “Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”. A pedido de EL COLOMBIANO, Don Elkin lee la frase en voz alta aún en medio de una penumbra. Lo hace de corrido, con una particular entonación casi ceremoniosa. Al hacerlo se le siente un dejo de orgullo y de aprobación. Y cómo no sentirlo si tal vez –con sus 78 años a cuestas– él sepa muy bien a que se refiere la idea del inmortal físico, toda vez que posiblemente sea uno de los escolares más longevos de Medellín.

La historia de don Elkin podría ser como la de cualquier abuelo de la ciudad. Él es parte de un hogar de ocho hijos afincado en el barrio Aranjuez donde ha transcurrido toda su vida. Como era lo habitual años atras, luego de cursar la primaria en el colegio Francisco Miranda en Las Esmeraldas –hace ya siete décadas– don Elkin sintió que estaba listo para enfrentar el mundo con lo aprendido.



“Mis hermanos sí siguieron estudiando y hasta profesionales se volvieron, pero yo no quise seguir. Aunque yo siempre me he capacitado. Hice curso en litografía con elque aprendí el arte con el que me 'defendí' toda la vida. También estudié algo de mecánica Industrial, calzado y hasta manejo de computadores y marketing digital. Uno trata siempre de meterse a estudiar de todo”, añadió con su peculiar voz que parece la de un cantante de la vieja escuela.



Así, entre los agites y los cursos se le fue la vida a don Elkin quien pensaba que no iba a pasar de los 60 años. Tristemente, al igual que muchos adultos mayores de la ciudad, trabajaba del día a día, por lo que al final de cuentas nunca se pudo pensionar. Hasta hoy sigue “marañando” para rebuscarse. A raíz de su situación, él se convirtió en uno de los beneficiarios del Centro Vida de Moravia, al que él define con agrado como “una escuela” pues allí aparte de alimentación recibe hasta clases de actividad física para mantenerse lúcido y fuerte como el roble como el que es hoy.

Sin embargo, para ir al Centro Vida, don Elkin debía pasar todos los días por la misma escuela de la que salió hacía tantos años: la Francisco Miranda.



“Yo pasaba todos los días por el colegio y miraba pa’ dentro, y me daban esas ganas como de volver a querer entrar.... A la final me animé el año pasado. Nunca pensé que al colegio del que me fui en 1955 iba a volver en pleno 2024”, señaló don Elkin, hoy en día flamante estudiante del noveno grado con uniforme y todo.



“¿Qué si hay retos al volver a tomar el lápiz y el cuaderno a los 78 años? ¡Todos!” dice.

Para empezar –como en todo gran reto– no faltaron los incrédulos. “La gente me decía o todavía me dice que si me embobé o que si me enloquecí porque me ven de uniforme escolar. Pero yo no les paro bolas, ya me metí en este cuento” dice resuelto.



Otro asunto fue compartir aula con estudiantes que en algunos casos don Elkin les cuadruplica la edad. “Mis compañeros son pelaos y las conversaciones son muy diferentes, pero aun así no se meten con uno. A veces hasta me ponen a jugar fútbol con ellos, pero juego con mucho cuidado porque usted sabe, uno a esta edad....”, añadió.