Investigarán al exdirector del Museo Casa de la Memoria, Jairo Herrán Vargas, ¿por qué?

Según la Personería, la conducta vulneró las normas que establecen una prohibición a los servidores públicos de participar en política. Por ello, la delegada instructora del proceso consideró que las pruebas recaudadas en la investigación fueron suficientes para configurar la falta tipificada en el Código General Disciplinario como gravísima a título de dolo.

El señor Jairo Herrán Vargas se desempeñaba como director de Museo Casa de la Memoria del Distrito Especial de Medellín desde 2020, su renuncia se dio en los primeros meses de 2023.

Por esta situación, Herrán ya había sufrido una suspensión de tres meses el pasado 6 de junio de 2022, la cual fue levantada 15 días después. En ese entonces, Herrán le comentó a EL COLOMBIANO que su suspensión obedecía a una cacería que se había generado en la recta final de esa contienda electoral.

“Yo no he utilizado ni las instalaciones ni los bienes del Estado, que me han sido confiados, para hacer proselitismo. Tampoco he usado las redes del Museo. Yo tengo una cuenta personal y ahí expreso ciertas opiniones que tienen que ver con el tema político, económico y social. De ninguna manera digo que voten por x o y candidato”, puntualizó Herrán.

Cabe destacar que en las redes sociales de Herrán, cuando era director, era común encontrar trinos en los que cuestionaba a los candidatos y las figuras políticas ajenas al proyecto de Gustavo Petro o que no se mostraban a favor del alcalde Daniel Quintero. También durante su desempeño como director era común ver trinos y retuits a favor de varias figuras de la Alcaldía.