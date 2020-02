Genero: Electrónica

Ubicación: Medellín

Soy Sebastian Agudelo y tengo 19 años. Hace más de cuatro años estoy involucrado con la producción musical, enfocado en un ámbito electrónico pero dándole una mirada diferente a la que muchos están acostumbrados, por lo menos en Colombia y en ciudades como Medellín. Siempre me ha llenado de emoción ver a los artistas de géneros como el bolero, el jazz, rap o el rock transmitiendo tan directo y hermoso sus sentimientos. Inspirado por la música electrónica e influenciado por los géneros anteriores creé mi proyecto TigerWolfs, que se basa en la música electrónica con sentimiento. No es un producto comercial, al menos no la considero así. Quiero que los sentimientos lo transmitan todo en mi música., en mi proyecto, para además demostrar que la música electrónica en Colombia tiene algo más que ofrecer.