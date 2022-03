Los patrullajes no solo son terrestres, pues el despliegue de hombres armados se da en los ríos Arauca, Capanaparo, Cunaviche y el Meta.

No obstante, voces de expertos y analistas internacionales señalan que las intenciones de Estados Unidos al acercarse a Venezuela son aparte de comprar el petróleo que Rusia le negaría por inmiscuirse en la guerra entre Rusia y Ucrania (que incluye las sanciones impuestas a los rusos), buscar separar al aliado de Putin en América.

Ya desde el ala militar, el experto en conflicto armado, Juan Carlos Ortega, señala que esa demostración de poderío es para tratar de mostrarle poder a Estados Unidos. “Eso fue como queriendo decirle al gobierno de Biden: ustedes pueden venir a comprarnos el petróleo pero no a imponernos condiciones. Tenemos con que responder”, indicó el experto.

Publicidad

EL COLOMBIANO consultó con fuente de inteligencia militar colombiana y estas indicaron que están enterados del despliegue militar, pero no es “tan exagerado como lo quieren mostrar. Además sí están en la zona fronteriza, pero no en la primera línea que ponga en riesgo a los ciudadanos colombianos”. Aseveraron que no es tan grande como lo quieren mostrar los venezolanos.