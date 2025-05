Durante la transmisión, Valeria hablaba animadamente con sus seguidores cuando se mostró visiblemente incómoda por la llegada de un supuesto repartidor. Según su empleada ‘Érika’, el hombre preguntó insistentemente por Valeria y se negó a dejar el paquete con otra persona. Este hecho, aparentemente inofensivo, provocó en Valeria una inquietud evidente.

“¿Y en qué venía, en moto? Me iban a matar ¿o qué? Me quedé preocupada”, comentó mientras miraba a la cámara. Poco después, reforzó su presentimiento con otra frase escalofriante: “A lo mejor me iban a matar a mí”. Finalmente, con un tono nervioso, cerró ese segmento diciendo: “Ya me voy a ir, porque ya me ondeé”.

Instantes después, mientras continuaba transmitiendo, se ve cómo Valeria observa atentamente a alguien fuera de cámara. En segundos, recibe un disparo en la cabeza y luego otro en el pecho. El video fue interrumpido de forma abrupta.