¡Un héroe sin capa! Colombiano arriesgó su vida y salvó a 25 perros en medio de un incendio en Perú

Los héroes reales no llevan capa y así lo demostró Sebastián Arias, un colombiano que vive en Perú, quien decidió arriesgar su vida para salvar a 25 perritos que estaban a punto de morir en un incendio.

En entrevista con el medio peruano Latina Noticias, Sebastián Arias contó que iba pasando por el lugar y se dio cuenta del incendio y como había trabajado allí, sabía que estaban los perros en peligro.

Le puede interesar: Lenin, el peruano que canta k-pop en quechua

“Venía pensando en mi esposa y vi el incendio, vi el perro que estaba arriba en la esquina. Yo tengo este hermoso animalito y no quisiera que mi perro se muera quemado. Escuchar sus llantos, escuchar sus gemidos, no me gustaría que mi perro muriera así”, narró.

Dijo que sintió miedo cuando estaba rescatando al último perro, pues vio que un muro se le iba encima.