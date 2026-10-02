Primer septiembre con cero huracanes en el Atlántico en décadas: el Super Niño hace historia

Una calma poco habitual se instaló en el océano Atlántico al terminar septiembre de 2026: por primera vez en más de tres décadas, el mes cerró sin que se formara un solo huracán. Un hecho de estas características no ocurría desde 1994 y apenas se ha registrado en cinco ocasiones desde que comenzaron los monitoreos sistemáticos de la actividad ciclónica.

La anomalía resulta aún más llamativa porque septiembre suele marcar el punto máximo de la temporada de huracanes en el Atlántico. Es el periodo en el que, climatológicamente, las condiciones favorecen con mayor frecuencia que las tormentas tropicales evolucionen hasta convertirse en huracanes, un escenario que cada año mantiene en alerta a autoridades ambientales y organismos de socorro y prevención de desastres.

Pero 2026 rompió ese patrón. Septiembre terminó sin un solo huracán, algo que, además de este año, solo había ocurrido en 1950, 1962, 1972 y 1994.

La ausencia de huracanes también llevó a superar uno de los registros más recientes de la temporada: el de la fecha más tardía para la formación del primer huracán. Hasta ahora, ese récord lo compartían 2002 y 2013, cuando el primer ciclón de categoría de huracán apareció el 11 de septiembre.

La pregunta, entonces, es qué está frenando a las tormentas en un océano que, en principio, todavía reúne uno de los ingredientes fundamentales para alimentar estos sistemas: agua suficientemente cálida. Tormentas como Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo y Hanna se formaron durante la temporada, pero ninguna consiguió desarrollar los vientos necesarios para convertirse en huracán.

Una de las explicaciones señaladas por los científicos apunta a un fenómeno climático extraordinario: el llamado Super Niño. Su influencia ha modificado la circulación atmosférica a escala planetaria y ha alterado la distribución de las masas de agua cálida. Aunque en distintas zonas del Atlántico se han registrado temperaturas superiores a los 26,5 °C —el umbral aproximado a partir del cual el océano puede aportar suficiente energía para alimentar un ciclón tropical—, ese calor no ha sido suficiente para garantizar el desarrollo de huracanes.

La razón está en lo que ocurre sobre la superficie del mar. El Super Niño ha favorecido cambios en los patrones de viento que generan una fuerte cizalladura vertical: variaciones importantes en la velocidad y la dirección del viento a medida que aumenta la altura. Para una tormenta tropical, ese fenómeno puede resultar determinante, porque inclina y desorganiza la estructura del sistema e impide que la convección se mantenga concentrada alrededor de su centro.

En este caso, la cizalladura asociada al patrón atmosférico ha llevado a la presencia de vientos que, en algunas zonas del Atlántico tropical, superan los 74 kilómetros por hora. Para una tormenta que necesita un entorno relativamente tranquilo para organizarse, esa diferencia de velocidad entre las capas de la atmósfera funciona como una barrera que puede desarticularla antes de que alcance la fuerza de un huracán.

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Hay otro factor que ayuda a explicar la inusual quietud del Atlántico: el calentamiento de la atmósfera. De acuerdo con explicaciones de la NASA, los ciclones tropicales necesitan una transferencia constante de energía entre el océano y la atmósfera para desarrollarse. Sin embargo, durante septiembre el aire sobre el Atlántico se calentó con rapidez y redujo el contraste térmico entre la superficie marina y la atmósfera.

Ese cambio también afectó la formación de grandes nubes y tormentas. Con menos nubosidad, una mayor cantidad de radiación solar alcanzó directamente el océano y permitió que sus aguas absorbieran más calor. El resultado es una paradoja: mientras la superficie marina continúa acumulando energía, las condiciones atmosféricas impiden temporalmente que esa reserva se convierta en la estructura necesaria para alimentar nuevos huracanes.