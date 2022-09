Se trata de un “equilibrio entre aquellos que por estar cerca de Rusia están recibiendo un flujo constante de ciudadanos rusos que no es aceptable a ojos de esos países” y los que “como España” creen que los rusos “que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo” puedan seguir entrando en la UE, dijo el ministro.

¿Prohibición total?

Publicidad

El pacto alcanzado a nivel político permite a Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y la República Checa aplicar un veto total a la entrada de ciudadanos rusos, como ya están haciendo salvo contadas excepciones como la emisión de visados por cuestiones humanitarias.

Finlandia, además, limitará a partir de mañana los visados a unos 500 diarios aproximadamente, lo que tendrá un impacto en el número de ciudadanos que entren al territorio comunitario, porque desde que la UE suspendiera el espacio aéreo a las compañías rusas como parte de las sanciones, muchos optaban por entrar a través de la frontera finlandesa.

Las sanciones que la UE ha aplicado a Rusia desde el inicio de la invasión ya impiden a determinados individuos entrar a los países europeos, entre ellos a Putin o al ministro de Exteriores, Seguéi Lavrov.

Publicidad

La lista, de hecho, afecta ya a más de 1.200 personas desde que Rusia se anexionase la península de Crimea en 2014.

“Los rusos no entienden una cosa: hasta que no respetéis las fronteras de otro país, no podéis cruzarlas. Si no respetáis las fronteras de tus vecinos, si no respetáis a Europa, quedaos en casa y disfrutar de Rusia”, dijo el ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, que participó en la reunión.

Kuleba se mostró favorable a que los países europeos continúen dando visados por razones humanitarias.