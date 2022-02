Prueba de ello es que dos bancos chinos, el Industrial & Commercial Bank of China y el Bank of China, se negaron a darle un préstamo al Kremlin para la compra de materias primas. Zelenski, por su parte, espera que el Fondo Monetario Internacional le apruebe un crédito de emergencia, que se sumaría a la lista de pendientes que ya tiene ese país con el organismo.

Ya es sábado en Kiev y los delirios soviéticos de Vladimir Putin resultan en tres días de guerra, 137 muertos del bando ucraniano y una cifra indeterminada de víctimas mortales de Moscú. Ese dato no se conoce con certeza porque el Kremlin no publica información oficial de decesos en sus soldados: el silencio es una política de Estado.

Putin, un paria para el mundo

El mandatario de 69 años había afirmado que no invadiría Ucrania. Luego, cuando ordenó la incursión, su gobierno aseguró que no atacaría a Kiev, pero no cumplió ninguna de esas promesas.

El discurso de Putin se articula en una arremetida contra el mundo, al punto que el viernes llegó a reclamar a las tropas ucranianas dar un golpe de Estado a Volodímir Zelenski porque “sería más fácil negociar con los militares”.

Pero hay resistencia, por lo menos durante algunas horas más. Los más de 10.000 civiles alzados en armas y los cerca de 200.000 soldados que tiene Kiev para los combates se negaban a bajar las armas hasta el cierre de esta edición.

“Putin quiere presionar a Zelenski a rendirse ahora porque mientras más continúe la guerra, más incierta va a ser. Nadie duda que Rusia va a ganar, pero esta disputa podría tener un alto costo para el Kremlin. Lo que ha hecho en estos días es acabar con el orden internacional que conocemos”, afirma el analista ruso Vladimir Rouvinski.

El exespía de los soviéticos, quien ha ostentado altos cargos en el gobierno de Moscú desde 1999, es una incógnita creciente para el mundo. El tono de sus confrontaciones se elevó al punto que envió una amenaza a Suecia y Finlandia –otras dos exrepúblicas de la URSS– para exhortarlas a que no se unan a la OTAN porque, si lo hacen, tendrían consecuencias militares y políticas peores que las que ahora padece Ucrania con la invasión.

La guerra por la invasión de Rusia a Ucrania comenzó después de que el Kremlin reconoció la “soberanía” de las ciudades ucranianas de Donestk y Lugansk, en la región de Donbás.

Ese lunes Putin afirmó que Moscú no debió aceptar la independencia de las exrepúblicas que se desintegraron en 1991.

Ahora el mandatario estadounidense, Joe Biden, le acusa de estar intentando restablecer el régimen que existió hasta el fin de la Guerra Fría. En el pasado Moscú también atacó a Georgia (2008), la península de Crimea (2014) y a la extinta República de Chechenia (1998), apoderándose de territorios que habían conseguido su independencia en 1991.

Una Kiev en escombros por las bombas, sus declaraciones y las incursiones del pasado muestran que Vladimir Putín quiere revivir el pasado mientras Occidente amenaza, pero no contraataca