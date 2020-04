El norte y el sur de Europa chocan en medio de la pandemia

Setenta palabras en 6 líneas. Un párrafo, entre 22 más. Y seis horas para acordarlo. Nein, non, nee. No. Repetitiva, la negación viajó miles de kilómetros, atravesando la Unión de norte a sur. Norte, en alemán y holandés. Sur, en español e italiano. Los bandos, sus líderes, chocaron en la primera Cumbre Europea de un mundo en pandemia. Era 26 de marzo de 2020. Europa enfrentó el primer asalto a su futuro con la idea, temerosa, de no estar convencida de sí misma.

Es una propuesta presentada por el sur para responder a la crisis económica que, según proyecta el Banco Central Europeo, llevaría a la recesión a la Eurozona. Brinkmann explica que el plan parte del supuesto de que la economía tras la pandemia va a necesitar la inversión de un dinero que los Estados no tienen. “ Proponen que la Unión emita unos bonos en conjunto para recaudarlo en el mercado” .

“Re-pug-nan-te”. Silabeando la palabra, masticando la rabia de cala letra, respondió Antonio Costa, primer ministro de Portugal. “No estamos dispuestos a volver a oír a ministros de Finanzas holandeses como ya oímos en 2008, 2009, 2010 y años consecutivos ”. Wopke Hoekstra, uno de ellos, había acabado de sugerir que Europa debía investigar a los países no preparados para una crisis tras siete años de crecimiento continuo.

Las negaciones, como la división entre norte y sur, sin embargo, persisten. Y no son nuevas. El Dr. Sören Jens Brinkmann, historiador alemán profesor del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad del Norte, retrocede solo hasta 2008 para explicar la reaparición de un debate económico que ha amenazado con romper la Unión Europea. “ Ese año, como en el actual, la Unión enfrentó la pregunta de cómo responder a una crisis económica. Los eurobonos o coronabonos, como se han llamado hoy, fueron y son el motivo de disputa”.

Es la misma idea que el norte ya negó tras la crisis de 2008. El Doctor en Economía Alejandro Torres lo recuerda, usando la figura de un pagaré. “Un bono es un título que un Estado vende al mercado para comprar después. La promesa del Gobierno al inversionista es que le va a comprar el bono a un precio más alto”. El sistema, sin embargo, privilegia los “pagarés” de Alemania y Holanda, elevando su precio, respecto a los de España e Italia.

“Lo hace porque los inversionistas confían más en la promesa de Alemania que en la de España o Italia”, explica Torres. Un bono emitido por la Unión Europea favorecería a los países del sur, que podrían venderlos más caros, pero afectaría a las economías del norte, que verían reducido el precio de sus títulos. El verdadero riesgo de la transacción, sin embargo, es aquello que pasa si un estado no puede pagar: la Unión Europea debe responder. Cuando se tratar de cobrar, dice Torres, el mercado lo hace a todos por igual

Y el norte no olvida que ya hubo unos Estados, todos en el sur, que no pudieron pagar sus deudas en 2010. Que hubo que rescatar. El riesgo de que esto se repita asemeja a la desconfianza de usar una tarjeta de crédito en común; mientras una parte ahorra y gasta en sus necesidades, la otra la sobregira.

Hace 3 años, cuando el mundo sufría de sus males conocidos y el nuevo virus seguía solo en la cabeza del más cliché de los autores, Jeroen Dijsselbloem, exministro de finanzas holandés, se preguntó en un leído medio alemán sobre la solidaridad europea. “Uno no puede gastarse todo el dinero en copas y mujeres y luego pedir que se le ayude”.

La gran diferencia, dice el profesor Jerónimo Maíllo González, catedrático del Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad San Pablo, en Madrid, es que lo de hoy no es ninguna ayuda. “La actual crisis no se parece a la del 2008”. No se parece, de hecho, a ninguna que haya enfrentado el actual orden internacional.

No fue España, dijo un sobresaltado primer ministro portugués, quien creó el virus ni fue España quien lo importó; “el virus infelizmente nos atrapa a todos por igual. Si no nos respetamos y si no entendemos que, ante un desafío común, debemos ser capaces de responder en común, entonces nadie ha entendido nada sobre la Unión Europea”.