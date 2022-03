Diálogo estéril

“Rusia está abierta al diálogo con la parte ucraniana y con quienes quieran la paz, pero a condición de que todas las demandas rusas sean satisfechas”, le indicó Putin a Scholz.

Kargbo, ya a salvo en la ciudad de Munich, describió que “en la frontera húngara nos tratan (a los afros) con respeto y de manera humana, pero en Kiev y Lviv la experiencia no fue agradable”. No obstante, resalta que aunque allá sí se ve el hay racismo, en su experiencia no es habitual, pues durante los años que ha vivido en Úzhgorod ha comprobado que los ucranianos son buenas personas.

El mensaje que escuchó Marcelo Müller en el sótano del hotel en el que se resguardaba en Kiev fue determinante: si no salía ese día, se quedaría atrapado en medio de la guerra porque las tropas rusas ya estaban cercando Kiev. El tiempo jugaba en su contra. Eran las 4 de la tarde del domingo 27 de febrero y el toque de queda comenzaba en una hora. Empacó sus cosas, tomó un carro rumbo al tren y desde allí emprendió una ruta que le tomó 50 horas de trayecto o tal vez un poco más. “Dormimos sentados en las sillas, en las maletas. Algunos estaban en el piso con sus perros y gatos, desesperados. Nosotros íbamos con niños que ya tenían hambre porque llevábamos varias horas sin comer. Teníamos dinero para comprar algo, pero no encontrábamos qué”, relata Marcelo. Se refugió con un grupo de 40 personas, entre brasileños y uruguayos, quienes viajaron gracias a las gestiones de sus embajadas. Entre el bus, el carro particular, el tren y el avión, calculando los cambios horarios de Ucrania a Moldavia, de allí a Rumania y desde Budapest hasta Brasil, logró un operativo contra el tiempo para salvar su vida del juego cruzado. Camino a casa vio cómo detenían a los hombres en edad de combatir, como le sucedió a Mohammad Ibrahim Kargbo, quien también contó su relató a EL COLOMBIANO, pero a diferencia de la experiencia que tuvo el migrante africano a este brasileño no lo detuvieron y pasó todos los controles de seguridad sin problema. Desde la ventana del tren, sentado con su equipaje a cuestas, veía cómo las familias se despedían en la estación en medio de una guerra que partió los hogares con una frontera en armas.