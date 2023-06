Ecuador agita el abanico para las presidenciales hasta con un Rambo

“Estas manos (...) limpiecitas y sobre todo libres, no están atadas a la banca, ni al extractivismo ni a la corrupción”, expresó Pérez. Ya había participado en los comicios de 2021 por Pachakutik, el brazo político de los indígenas, que vuelve a apoyarle, pero quedó tercero por debajo de Lasso, con 32.000 votos menos y no pasó al balotaje. Un 43% de los consultados respondió que votaría para la presidencia por alguien nuevo, un 25% por un candidato correísta y un 11% por alguien con experiencia empresarial.

En medio del apuro para la celebración de los comicios, un 73% de los encuestados sostuvo que aún no decide por quién votar. Pachano considera que el correísmo, que logró más una docena de victorias electorales en línea durante su década en el poder, “va a seguir siendo la primera fuerza, la primera mayoría dentro de la Asamblea, pero no una mayoría absoluta”. Pero a nivel presidencial no la tiene fácil. “Viene perdiendo votación desde 2014 y se ha restringido también a ciertos bastiones electorales”, como la provincia costera de Manabí, la tercera con mayor electorado y de donde González es oriunda.

Correa, quien vive en Bélgica desde 2017, no puede aspirar a la presidencia porque la actual Carta Magna permite la reelección por una sola vez y además está inhabilitado por una condena a ocho años de cárcel por corrupción.