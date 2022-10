Conocido al comienzo como el marido de una popular cantante, se ha erigido en un líder con un aparente carisma y un habilidoso relato político que han creado un culto personal no visto desde los tiempos de Mao. Pero poco se conoce sobre su persona o sus impulsos.

En esta visión que él llama el “sueño chino” o “el gran rejuvenecimiento de la nación china”, el Partido Comunista (PCC) desempeña un papel central. “Xi es un hombre de fe (...) Para él, Dios es el Partido Comunista”, escribió Kerry Brown en su libro “Xi: A Study in Power”. “El mayor error que comete el resto del mundo sobre Xi es no tomarse en serio su fe”.

Aunque su familia integraba la élite del partido, Xi no parecía destinado a esta posición. Su estricto padre Xi Zhongxun, un héroe revolucionario llegado a viceprimer ministro, fue purgado durante la Revolución Cultural de Mao.

“Xi y su familia quedaron traumatizados”, dice Chan. De un día para otro, el ahora presidente perdió su estatus. Una de sus medio hermanas se suicidó por las persecuciones. Xi quedó condenado al ostracismo por sus compañeros de clase, una experiencia que, según el politólogo David Shambaugh, contribuyó a “un desapego emocional y psicológico y a su autonomía desde muy temprana edad”.

Con 15 años fue enviado al centro de China, donde pasó años cargando cereales y durmiendo en cuevas. “La intensidad del trabajo me impactó”, reconoció. También participó en sesiones en las que debía denunciar a su propio padre, según explicó en 1992 al diario The Washington Post. “Incluso si no entiendes, te fuerzan a entender (...) Esto te hace madurar antes”, contó.

Para el biógrafo Chan, estas experiencias le confirieron “dureza”. “Suele ir a por todas (...) Pero también tiene una noción de la arbitrariedad del poder, por eso enfatiza la gobernanza basada en la ley”.

Actualmente, la cueva donde durmió Xi se ha convertido en una atracción turística para mostrar su preocupación por los más pobres. En una visita de la AFP en 2016, un lugareño lo describió como una figura casi legendaria, leyendo libros entre las pausas del intenso trabajo, con lo que “se podía ver que no era un hombre normal”.

Pero el camino no fue de rosas para Xi. Antes de entrar al PCC, su solicitud fue rechazada varias veces por su legado familiar. Y luego empezó a un “nivel muy bajo” como jefe del partido en un pueblo en 1974, apunta Geiges. Eso sí, “trabajó muy sistemáticamente” y llegó a gobernador regional de Fujian en 1999, líder provincial del partido en Zhejiang en 2002 y luego en Shanghái en 2007.

Entretanto, su padre fue rehabilitado en los años 1970 tras la muerte de Mao, lo que reforzó su posición. En el plano personal, Xi se divorció de su primera mujer para casarse en 1987 con la popular soprano Peng Liyuan, entonces más conocida que él.

Para Cai Xia, una antigua dirigente del PCC ahora exiliada en Estados Unidos, Xi “sufre un complejo de inferioridad, al saber que está pobremente educado en comparación con otros altos dirigentes del partido”. Por ello es “susceptible, obstinado y dictatorial”, escribió en un artículo reciente en Foreign Affairs.

Pero Xi siempre se ha considerado “heredero de la revolución”, asegura Chan. En 2007 fue nombrado en el comité permanente del Buró Político, el máximo órgano de decisión de China. Y cinco años más tarde llegó a la cumbre, reemplazando a Hu Jintao.