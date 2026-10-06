¿Qué pasa en Francia? Protestas estudiantiles cumplen dos semanas y crece la tensión

Francia atraviesa una de las mayores movilizaciones estudiantiles de las últimas décadas. Lo que comenzó el 21 de septiembre en un instituto de las afueras de París como una protesta de alumnos y profesores por la falta de personal y recursos terminó extendiéndose por distintas ciudades del país, con bloqueos, enfrentamientos con la Policía, daños en centros educativos y miles de detenidos.
Para este martes 6 de octubre, el movimiento ya completa cerca de dos semanas y el Gobierno enfrenta una nueva jornada de protestas que calificó de “alto riesgo”. La Unión de Estudiantes de Institutos (USL) anunció una intensificación de los bloqueos, mientras decenas de miles de personas salieron a las calles de más de 30 ciudades en apoyo a los estudiantes.