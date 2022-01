No obstante, parece que las medidas económicas y diplomáticas son la apuesta a la que más fe le ponen los miembros de la OTAN.

Las declaraciones que dio Stoltenberg le dan un matiz de serenidad a lo que dijo el presidente de EE.UU., Joe Biden, el viernes pasado. “Movilizaré tropas a Europa del Este y países de la OTAN a corto plazo. No muchas”, señaló Biden en una declaración pública que dio en Washington.

Stoltenberg abogó por una solución diplomática a las tensiones y urgió al Kremlin a desescalar el conflicto. “La paradoja es que Putin entró en Ucrania en 2014 porque no les gustaba tener a la OTAN cerca de sus fronteras. Pero, cuanto más agresivos sean, los aliados de la OTAN más se acercarán a las fronteras e incrementarán su presencia en la parte este de la Alianza”, dijo el secretario general.

Afirmó que no existe “certeza sobre las intenciones” del presidente ruso, Vladímir Putin, pero alertó del preocupante envío de decenas de miles de soldados a la frontera ucraniana, el uso de “una retórica muy agresiva” por parte de Moscú, así como de los precedentes del “uso de la fuerza” contra Ucrania.

“No tenemos planes para desplegar tropas de combate en Ucrania”, subrayó Stoltenberg. Y cuando se le preguntó si contempla algún escenario en el que se llegaran a ver soldados de la OTAN enfrentándose contra efectivos rusos en Ucrania contestó que no.

En esa medida, explicó que la garantía de responder ante un ataque –que sí aplica para los países miembros de la OTAN– no cubre al suelo ucraniano.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, descartó el envío de tropas a Ucrania si Rusia lanza una ofensiva sobre el país. “Ucrania no es un aliado de la OTAN“, le dijo Stoltenberg a la cadena británica BBC.

Rusia descarta una guerra

Mientras tanto, Moscú se mantiene en que no busca atacar a Ucrania. El secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolái Pátrushev, afirmó este domingo que Rusia no quiere una guerra con Ucrania y que no está amenazando a ese país. Según Pátrushev, exjefe del Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB), aquellos que pretenden imponer la guerra, sobre todo desde Occidente, se mueven por intereses egoístas.

“Hoy dicen que Rusia que amenaza a Ucrania. Es un completo disparate; no hay ninguna amenaza”, dijo el secretario del Consejo de seguridad ruso, citado por la agencia Interfax