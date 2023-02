“El JIT llegó a tres oficiales de la brigada 53 como miembros o supervisores de la tripulación. Su participación en el derribo del MH17 no está confirmada por otras fuentes, por eso el JIT no revela sus nombres. Las autoridades rusas no responden preguntas sobre la tripulación, diciendo que no había ningún sistema Buk ruso presente en el este de Ucrania”, añade.

El tribunal neerlandés concluyó en noviembre que Rusia “participó en los combates e incluso tenía el control general de la RPD en julio de 2014” y las investigaciones muestran que “los líderes de la RPD parecen estar en estrecho contacto con asesores del Kremlin y los servicios de inteligencia rusos”.

“Después de que los separatistas solicitaran armas antiaéreas de mayor alcance, su solicitud se discutió en la Administración Presidencial en Moscú en la segunda quincena de junio de 2014. Ese es un organismo estatal que asesora al presidente. Después, se presentó la solicitud al secretario de Defensa y al presidente. Se tomó una decisión positiva”, resume el JIT.