Lula perdió donde más necesitaba ganar: las claves detrás del avance de Flávio Bolsonaro en Brasil

La primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil dejó un resultado que, hasta hace pocos días, no parecía el más probable: Flávio Bolsonaro terminó primero con 47,06% de los votos, frente al 45,12% de Luiz Inácio Lula da Silva. La diferencia, aunque estrecha, pone al candidato del bolsonarismo en una posición favorable de cara a la segunda vuelta del próximo 25 de octubre.
El resultado también obliga a mirar más allá de los porcentajes nacionales. La ventaja de Flávio se explica, en buena medida, por el comportamiento electoral del Sudeste, especialmente por São Paulo y Minas Gerais, dos territorios fundamentales para entender por qué Lula no consiguió repetir el desempeño que necesitaba para llegar primero al balotaje.