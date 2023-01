“Nosotros asumimos el reto de cambiar el mundo con las armas , cuando aquí (Palacio de la Moneda) entraron disparando y acabaron al primer presidente de izquierda elegido popularmente en América del Sur, yo decidí la toma de las armas, no había más, no respetaban el voto popular ”, dijo el presidente colombiano.

Recordando las luchas democráticas de los sectores obreros, juveniles y de la sociedad civil que se dieron en Latinoamérica por la época del golpe de estado en Chile, Petro expresó casi entre lágrimas que ahí se habían ido la adolescencia y la juventud de millones de latinoamericanos.

Retomando las motivaciones que tuvo para ser parte del M-19 expresó que Colombia había quedado devorada por la violencia. “Nos equivocamos o no, pero esos jóvenes creímos que ese era el camino, lo tomábamos treinta años después de dictaduras, de desaparecidos, de torturas, de millones de exilios, de nuestra lucha en nuestro país Colombia”, declaró Petro.

Para luego recordar que en 1989 el grupo armado del que hacía parte decidió apostar por un diálogo de paz decidiendo que ese no era el camino. “Nos convencimos que no era el camino. Unilateralmente le dijimos a toda la generación de combatientes jóvenes y soñadores, hombres y mujeres de toda la América Latina que el camino de una revolución armada no era necesario y repetimos las mismas palabras de Allende”, explicó el presidente de Colombia.

Prosiguió afirmando que ante las opiniones de que a los miembros del M-19 les iba a pasar lo mismo que Allende, quien fue asesinado, estos hicieron caso omiso para luego tener una participación activa en la Asamblea Constituyente que dio como resultado la constitución de 1991.