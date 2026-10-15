Más delgados y visiblemente afectados: así fueron retratados Maduro y su esposa en su última audiencia en Nueva York

El depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, declararon nuevamente en una audiencia pública en la Corte del Distrito Sur de Nueva York en Estados Unidos. Allí, fueron captados visiblemente afectados tras varios meses tras las rejas.

La pareja estuvo compareciendo ante el juez federal Alvin Hellerstein por nuevos cargos asociados a una presunta conspiración para torturar a opositores políticos y militares señalados de ejecutar acciones contra el régimen, esto con el fin de conservar el poder en Venezuela.

Sobre la diligencia judicial, debido a que no se permite el ingreso de cámaras fotográficas ni de televisión, el registro de esta se soporta en los bocetos que hacen los ilustradores judiciales, quienes con sus dibujos dan evidencia de la presencia de los acusados ante los estrados.

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En los bocetos realizados por la artista judicial Jane Rosenberg se observa cuando Maduro y Flores están escuchando los cargos en voz del juez Hellerstein mientras sus abogados permanecen detrás de ellos.