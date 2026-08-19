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Francis Clifford Smith: ocho veces a punto de ser ejecutado, pasó 70 años preso y murió a los 101 años

Francis Clifford Smith se habría convertido en el preso que más tiempo cumplió una condena en la historia de Estados Unidos. Esta es su historia.

  • La historia de Francis Clifford Smith el preso de Estados Unidos que estuvo a punto de ser ejecutado ocho veces. FOTO: Connecticut Department of Correction
    La historia de Francis Clifford Smith el preso de Estados Unidos que estuvo a punto de ser ejecutado ocho veces. FOTO: Connecticut Department of Correction
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 1 hora
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Francis Clifford Smith murió a los 101 años, después de pasar cerca de 70 años privado de la libertad por una condena a cadena perpetua. Su historia judicial estuvo marcada por varias suspensiones, pues inicialmente había sido condenado a muerte y estaba previsto que fuera ejecutado en la silla eléctrica.

Clifford Smith fue condenado en 1950, cuando tenía 25 años, luego de ser acusado por el asesinato de un vigilante nocturno en un exclusivo club náutico ubicado en Greenwich, Connecticut, Estados Unidos. La víctima fue atacada a tiros durante un robo mientras hacía su ronda dentro del lugar.

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Entre los capturados estuvieron Clifford Smith y George Lowden, quienes figuraban como los principales sospechosos del robo y del asesinato del vigilante, llamado Grover Hart. En el proceso judicial, Lowden se declaró culpable y fue condenado por asesinato en segundo grado, mientras que Smith fue declarado culpable de asesinato en primer grado y recibió la pena de muerte.

Sin embargo, Smith siempre defendió su inocencia. Incluso uno de los agentes que participó en su interrogatorio llegó a expresar dudas sobre su participación en el crimen. “Ni siquiera estoy seguro de que estuviera presente en el asesinato”, declaró el mayor Leo Carroll ante la Junta de Indultos, según el diario Boston Globe.

Estas dudas y las diferentes apelaciones hicieron que su ejecución fuera suspendida en varias ocasiones, hasta que en 1954 su pena de muerte fue conmutada por cadena perpetua.

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De tal manera que Smith, a quien apodaban “El hombre de los pájaros de Osborn” por guardar el pan de su comida en los bolsillos para alimentar a las aves, pasó cerca de 70 años de su vida tras las rejas, aunque tuvo algunos breves períodos fuera de prisión.

En 1967, escapó de la cárcel durante un traslado, pero fue recapturado 12 días después. En 2020, cuando tenía 95 años, se le concedió la libertad condicional y fue trasladado a un centro especializado de cuidados de larga estancia ubicado en Rocky Hill (Connecticut), donde permaneció bajo supervisión hasta su muerte el 25 de junio de 2026.

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El Boston Globe relató que Francis Clifford Smith murió tranquilamente en su cama mientras dormía, después de convertirse en el preso que más tiempo cumplió una condena en la historia de Estados Unidos.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién fue Francis Clifford Smith y por qué pasó casi 70 años en prisión?
Francis Clifford Smith fue un estadounidense condenado en 1950 por el asesinato en primer grado del vigilante nocturno Grover Hart durante un robo en un club náutico de Greenwich, Connecticut. Aunque recibió inicialmente la pena de muerte, su condena fue posteriormente conmutada por cadena perpetua.
¿Por qué Francis Clifford Smith fue condenado a muerte?
Francis Clifford Smith fue condenado a muerte porque un tribunal lo declaró culpable de asesinato en primer grado por la muerte a tiros del vigilante Grover Hart durante un robo. Su ejecución estaba prevista en la silla eléctrica, pero fue suspendida varias veces debido a las apelaciones y dudas sobre su participación.
¿Cuándo le cambiaron la pena de muerte a cadena perpetua a Francis Clifford Smith?
La pena de muerte de Francis Clifford Smith fue conmutada por cadena perpetua en 1954, después de varias suspensiones de su ejecución y apelaciones relacionadas con su caso.

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