El presidente Gustavo Petro se enfrasca en una nueva contienda internacional. Esta vez, los insultos y señalamientos no fueron para su homólogo Nayib Bukele, con quien ya ha protagonizado varias peleas en redes sociales, ahora el turno fue para Javier Milei, uno de los candidatos presidenciales más votados en primera vuelta en Argentina. Milei no se quedó callado y le respondió en un programa de radio.

Ahora, frente a las calificaciones de Petro, Milei no tardó en responder y se limitó a mencionar de nuevo uno de los temas claves en su campaña: su rechazo al socialismo. “A mí de un socialista no me sorprende nada, esos son parte de la decadencia. A ellos los liberales les molestamos mucho porque los dejamos en evidencia”, le contestó Milei a Petro en una entrevista para Radio Continental.