Este activista precisó que tuvo que enfrentar, además, la carga de haber nacido en una familia cristiana “muy conservadora y fundamentalista”.

“Se me enseñó a rechazar cualquier manifestación homosexual. Cualquier amaneramiento, incluso, era considerado un pecado”, dijo mientras recordó que desde los 11 años trató de cambiar entregándose a la oración.

“Pero no sucedió porque la orientación sexual no se elige, no se cambia y estoy convencido de que a Dios no le importa la orientación sexual”, añadió mientras exhibió una cruz colgada en su cuello.

Hacia los 20 años, Adiel asumió su condición y decidió iniciar una tímida labor de convencimiento en su iglesia local, pero en 2014 terminó por separarse para fundar un proyecto teológico de activismo cristiano LGBTIQ+, que después llevó a una organización independiente de mayor alcance, en Matanzas, la capital provincial.

En 2019, las autoridades cubanas trataron de introducir el matrimonio igualitario en la Constitución aprobada ese año, pero las iglesias católica y evangélica se opusieron de manera tajante. Ahora, tras su lucha, lo volvió realidad