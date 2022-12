Una jugada política de Pedro Castillo en Perú desencadenó en una crisis política en el Perú. El presidente ordenó disolver el Congreso –en un intento por esquivar su destitución– y terminó siendo detenido por las autoridades peruanas al considerar su movimiento como una medida que iba en contra del orden democrático y que suponía un golpe de Estado.

Desde Colombia ya hay pronunciamiento de Gobierno y de diversos líderes se han pronunciado sobre la crisis en el país vecino.

“Colombia condena todo atentado contra la democracia, venga de donde venga, y recuerda que la democracia requiere el reconocimiento de la voluntad popular expresada tanto en las elecciones para presidente como para el congreso”, señaló la Cancillería en un comunicado.

Horas antes la vicepresidenta Francia Márquez había dicho desde Buenaventura que respetaría la autodeterminación de los pueblos.

“En este tema de Buenaventura no me voy a poner a hablar de Perú. Por muchos años, nosotros estuvimos mirando otros lugares y nos olvidamos de mirar a nuestra casa. Mi posición es que respeto la autonomía de cada pueblo. Ahora, mi interés está en concentrarme en cumplir mi misión, por la cual Colombia me eligió, de preocuparme por el desarrollo y el bienestar de mi pueblo, de mi gente, de Colombia”, señaló Francia Márquez en declaraciones recogidas por Blu Radio.

La crisis en el país vecino se desató en la mañana de este miércoles. La decisión de Castillo fue rechazada, incluso, por las fuerzas armadas de su país, quienes en un comunicado expresaron su respeto por el orden constitucional e instaron a la ciudadanía a conservar la calma y confiar en las instituciones del Estado que se mantenían en pie.

Desde el gobierno colombiano también instaron a las autoridades y líderes peruanos a buscar una salida dialogada a la crisis para salvaguardar la democracia.

“La Internacional Demócrata de Centro, en su calidad de organización defensora de la Democracia, rechaza el golpe de estado y la instauración de la dictadura en Perú mediante el abusivo cierre del Congreso por el presidente Pedro Castillo y solicita a la OEA la aplicación inmediata de la Carta Democrática”, escribió por su parte el expresidente Andrés Pastrana en su cuenta de Twitter.

“El Gobierno del Perú ratifica que para el socialismo lo que importa es la dictadura socialista, no la democracia, que la utilizan para llegar y la destruyen para quedarse”, expresó por su parte el expresidente Álvaro Uribe.