La vía para regresar a casa con una frontera cerrada

A Cuzco fui por unas vacaciones de una semana y me quedé un mes. Todo empeoró el 15 de marzo. Venía de la Montaña de los Siete Colores, paré en un restaurante y en las noticias vi que Perú acababa de cerrar la frontera. Se me vino el mundo encima. Mucha gente juzga el por qué no regresamos pronto, pero ellos no saben que no tuvimos tiempo de reaccionar. No había vuelos ni forma de salir del país y con los días Colombia también cerró sus fronteras. Después de esperar tres semanas el Gobierno me notificó que habilitaron un vuelo de Cuzco a Bogotá. Llegué el lunes. No es Medellín, pero estoy más cerca de mi hija de dos años. Ahora debo pasar acá dos semanas para gestionar un permiso para regresar a Medellín.

