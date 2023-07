“No saben lo que pasé como mujer”: joven de video sexual grabado en teleférico en Ecuador

Además, a la pareja en ese momento no le importó que otros usuarios y los mismos trabajadores del cable les llamaran la atención por lo que estaba haciendo. A tal punto que por medio de un micrófono les avisaron que estaban siendo monitoreados.

La escena obscena fue el centro de críticas, chistes y una investigación de las autoridades , puesto que, además de la polémica en las redes sociales, la policía y el Consorcio Aerosuspendido Guayaquil se pronunciaron y tomaron drásticas medidas para que no se volviera a cometer actos como este.

Sin embargo, Tatiana afirmó volver a ellas porque no quiere “darse por vencida”.

“Todos creerán que las cosas son fáciles, pero no saben por la situación que estoy pasando como mujer, discriminaciones, bullying, mofas, etc. Solo pido respeto y consideración, y que por favor ya no difundan más el video. La vida sigue y debo salir adelante”, afirmó en una de sus publicaciones.