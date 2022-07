Ivana Trump, la primera esposa del expresidente estadounidense Donald Trump, falleció el jueves tras caer accidentalmente por las escaleras de su casa de Nueva York, según informaron las autoridades y los medios locales este viernes.

La oficina forense local dijo hoy que la exmodelo y empresaria checoslovaca, de 73 años, murió debido a “lesiones por un impacto contundente” en el torso por un “accidente” después de que los equipos de emergencia la hallaran en su casa de Manhattan.

Según dijeron fuentes policiales a The New York Post, un ayudante y una empleada de la limpieza de Ivana intentaron entrar esa mañana en la casa pero no obtuvieron respuesta, y cuando un trabajador de mantenimiento abrió la puerta, halló su cuerpo al pie de unas escaleras, junto a una taza de café volcada.