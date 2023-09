Francisco se ha referido a este evento como una iniciativa que sirve para “promover caminos de paz, colaboración e integración, con especial atención en el fenómeno migratorio”.

Dijo que este “representa un desafío que no es fácil”, como se ve en las noticias de estos días, ha dicho, en referencia a la llegada de miles de migrantes a la isla de Lampedusa, en Italia. Se trata de algo que “hay que afrontar juntos”, ha insistido.

El Pontífice, que también ha reclamado seguir rezando por el “atormentado pueblo ucraniano” y la “paz en todas las tierras ensangrentadas por la guerra”, ha centrado su reflexión del Ángelus en la misericordia de Dios.

“El mensaje de Jesús es claro: Dios perdona de modo incalculable, excediendo toda medida. Él es así, actúa por amor y gratuidad. Nosotros no podemos corresponderle, pero cuando perdonamos al hermano o a la hermana, lo imitamos. Por lo tanto, perdonar no es una buena acción que se puede hacer o no hacer, es una condición fundamental para quien es cristiano”, ha subrayado.

“El perdón es el oxígeno que purifica el aire contaminado por el odio, es el antídoto que cura de los venenos del rencor, es la vía para desactivar la ira y curar tantas enfermedades del corazón que contaminan la sociedad”, ha añadido, para instar a “cada uno” a “pensar en una persona que nos ha herido” y “perdonarla”. “Nos hará bien y devolverá la paz a nuestro corazón”, ha destacado.