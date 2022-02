Informe sobre fiestas en Downing Street hace tambalear a Boris Johnson

Para la investigadora: “algunos de esos encuentros representan un grave incumplimiento, no solo de los estándares que se esperan de quienes trabajan en el núcleo del Gobierno, sino también de los que se esperaban entonces de toda la población”.

Tras afirmar que “acepta los hallazgos del informe de Gray”, añadió que no esperará al final de la investigación policial y que hará cambios en las “estructuras fragmentadas y complicadas” de Downing Street y del Ministerio del Gabinete.

Johnson recurrió al ejercicio de contrición que ya había realizado hace unas semanas ”pido perdón, pero sé que no es suficiente” y anunció una reforma del funcionamiento interno de sus oficinas interna como muestra de que ha aprendido las lecciones del “Party Gate”.

Las promesas distaron mucho de contentar a una oposición que volvió a reclamar en bloque la dimisión de Johnson, en una sesión muy caliente y en la que hasta el portavoz de los nacionalistas escoceses, Ian Blackford, fue expulsado por acusar al primer ministro de mentir.

Debido a la mayoría en la Cámara de los Comunes la única manera de lograr la salida de Johnson, a excepción de una renuncia voluntaria, es una rebelión interna entre los conservadores.

Ese fue el llamamiento del jefe de la oposición, el laborista Keir Starmer, al pedir a los diputados afines a Johnson a que convoquen una moción de confianza interna sobre su líder.

“Las miradas de este país están sobre ellos”, dijo Starmer, al tiempo que les reclamaba “librar al país de un primer ministro totalmente indigno de sus responsabilidades”.

Todavía no son muchos los conservadores que se han atrevido a significar en público su rechazo, pero en el Parlamento hoy lo hizo uno más, Andrew Mitchell, aunque varios expresaron que las explicaciones del primer ministro no les convencieron.

Una de esas voces discrepantes fue precisamente su predecesora en Downing Street, Theresa May, quien se preguntó si Johnson no se había leído las reglas, no las comprendía o simplemente decidió ignorarlas.

El panorama con Johnson no parece aclararse en el corto plazo.

La policía aseguró este martes que dispone de más de 300 fotografías y 500 páginas de documentos, facilitadas por la investigación interna de Sue Gray, de las que elegirá a las personas que interrogará para esclarecer si se violaron las reglas anticovid, un delito castigado con multas.